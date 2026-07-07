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LIVE 112-nieuws | Motorrijder naar ziekenhuis na ongeluk met bromfiets in Dongen | Hoofdwond en steekwonden na vechtpartij in Best
Vandaag om 06:09
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:09
Motorrijder naar ziekenhuis na ongeluk met bromfiets in Dongen
Een motorrijder raakte dinsdagochtend flink gewond na een ongeluk met een bromfiets. Dit gebeurde op de kruising van de Gemeenteweg met de Vaartweg in Dongen.
05:57
Hoofdwond en steekwonden na vechtpartij in Best
Twee mannen zijn in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een vechtpartij aan de Kerkstraat in Best. De een liep een hoofdwond op, de ander steekwonden.
05:41
Grote zoekactie in vijver Boekel na melding vermiste
Een vijver aan de Kluisstraat in Boekel is maandagavond minutieus doorzocht na een melding dat er iemand vermist zou zijn. Hulpdiensten rukte groots uit.
05:30
Huis in Oss onbewoonbaar na brand, brandweer haalt hond uit woning
Een huis aan De Kas in Oss is voorlopig onbewoonbaar nadat er maandagavond brand uitbrak. De buren hoorden een rookmelder afgaan en zagen vervolgens rook uit het huis komen. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Wel een hond, die werd door de brandweer uit het huis gehaald.
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