Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Motorrijder naar ziekenhuis na ongeluk met bromfiets in Dongen | Hoofdwond en steekwonden na vechtpartij in Best

Vandaag om 06:09

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:09

Motorrijder naar ziekenhuis na ongeluk met bromfiets in Dongen

Een motorrijder raakte dinsdagochtend flink gewond na een ongeluk met een bromfiets. Dit gebeurde op de kruising van de Gemeenteweg met de Vaartweg in Dongen.

Lees verder

05:57

Hoofdwond en steekwonden na vechtpartij in Best

Twee mannen zijn in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een vechtpartij aan de Kerkstraat in Best. De een liep een hoofdwond op, de ander steekwonden. 

Lees verder

05:41

Grote zoekactie in vijver Boekel na melding vermiste

Een vijver aan de Kluisstraat in Boekel is maandagavond minutieus doorzocht na een melding dat er iemand vermist zou zijn. Hulpdiensten rukte groots uit. 

Lees verder

05:30

Huis in Oss onbewoonbaar na brand, brandweer haalt hond uit woning

Een huis aan De Kas in Oss is voorlopig onbewoonbaar nadat er maandagavond brand uitbrak. De buren hoorden een rookmelder afgaan en zagen vervolgens rook uit het huis komen. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Wel een hond, die werd door de brandweer uit het huis gehaald. 

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.