Treinen tussen Breda en Rotterdam rijden weer

De treinen tussen Breda en Rotterdam zijn dinsdagochtend weer gaan rijden. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot.

De brand verwoestte op maandag 29 juni ruim tweehonderd kabels. Sindsdien stelde ProRail het hervatten van het treinverkeer al meerdere keren uit.

Afgelopen weekend gaf ProRail aan dat de treinen waarschijnlijk dinsdagochtend weer zouden gaan rijden. Maandagavond hielden ze toch een slag om de arm, omdat nog niet alle werkzaamheden waren afgerond.

In de nacht van maandag op dinsdag zijn de laatste werkzaamheden en tests uitgevoerd, waarna de treinen dinsdagochtend om vijf uur weer konden vertrekken.

Vorige week maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Een groot aantal kabels raakte daarbij beschadigd, wat gerepareerd moest worden.

ProRail meldde donderdag dat meer kabels dan gedacht schade hebben opgelopen. Een zeer complexe hersteloperatie, volgens de spoorbeheerder. Maar inmiddels is de klus dus geklaard en kunnen de treinen weer rijden.