Brabantse Top 100 geopend door burgemeester Van Veen van Gemert-Bakel

Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel schoof dinsdagochtend aan bij Jordy Graat om de Brabantse Top 100 te openen. Om 7 over 7 op de zevende van de zevende start de Dag van de Zachte G in Gemert. "Ik ben ongelofelijk vereerd dat jullie vandaag vanuit Gemert uitzenden", zegt Van Veen.

Voor de Dag van de Zachte G, een viering van het Brabants gevoel, is een radiostudio opgebouwd op het terras van café Gij en Ik. Eigenaar Gijs stelde twee weken geleden live op de radio zijn café beschikbaar voor de zevende van de zevende.

Burgemeester Van Veen kwam op de fiets naar Gij en Ik. "Mooi om dan rond te kijken hoe Gemert ontwaakt. Dit is echt een plattelandsgemeente waar het Brabantse gevoel groot is."

Gevraagd naar zijn favoriet voor de Brabantse Top 100: "Dan kom ik toch bij Gerard van Maasakkers uit." De zanger staat met zes noteringen in de lijst.

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