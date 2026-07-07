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Hangt bij jou de Brabantse vlag al uit? Op deze plekken wel!
Vandaag om 09:19 • Aangepast vandaag om 09:34
Op veel plaatsen wordt vandaag de rood-wit geblokte Brabantse vlag gehesen. Dit gebeurt omdat het vandaag de Dag van de Zachte G is.
Op deze dag, de zevende van de zevende, wordt het Brabanderschap gevierd. Live vanuit Gemert hoor je dinsdag de Brabantse Top 100. Verslaggevers trekken door Brabant om met de Brabanders het Brabanderschap te vieren.
Alles over de Dag van de Zachte G volg je in ons liveblog.
Alle artikelen over de Dag van de Zachte G vind je op onze themapagina.
Kijk en luister live naar de Dag van de Zachte G
Op gratis videoplatform Brabant+ kijk en luister je de hele dag naar de Brabantse Top 100 tijdens de Dag van de Zachte G. Je hebt hiervoor geen account nodig.
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