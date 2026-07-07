Hangt bij jou de Brabantse vlag al uit? Op deze plekken wel!

Op veel plaatsen wordt vandaag de rood-wit geblokte Brabantse vlag gehesen. Dit gebeurt omdat het vandaag de Dag van de Zachte G is.

Op deze dag, de zevende van de zevende, wordt het Brabanderschap gevierd. Live vanuit Gemert hoor je dinsdag de Brabantse Top 100. Verslaggevers trekken door Brabant om met de Brabanders het Brabanderschap te vieren.

Brabanders hangen de vlag uit op Dag van de Zachte G









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