Man gelokt met nepdate, beroofd en mishandeld: OM wil taakstraf

Vier Eindhovense tieners van 15, 16, 18 en 19 jaar oud hoorden maandag dat er taakstraffen tegen hen zijn geëist voor de gewelddadige beroving van een toen 69-jarige man. In augustus 2024 dacht de man via een datingsite te hebben afgesproken met een vrouw, maar werd hij beroofd door de vier jongeren.

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De man werd op de Celebeslaan in Eindhoven door vier jongeren in elkaar geslagen toen hij uit zijn auto stapte. De jongeren waren in het zwart gekleed en gemaskerd. Ze begonnen de man direct te slaan en te schoppen. Zak over het hoofd

Zijn autosleutels werden afgepakt, hij werd op de achterbank gezet en hij werd bedreigd met een mes. "In het begin kan het slachtoffer nog zien waar ze rijden, maar het wordt pas echt beangstigend als hij een zak over zijn hoofd getrokken krijgt en bedreigd wordt met een mes", schrijft het Openbaar Ministerie.

Op een onbewaakt moment wist de man uit de auto te vluchten. Hij zette het op een rennen, maar hij had zoveel pijn door de mishandeling dat hij korte tijd later door zijn benen zakte en weer in de auto werd gezet. Er is nog geprobeerd geld te pinnen met zijn bankpas, maar dat lukte niet. De verdachten lieten hem daarna gaan, waarop het slachtoffer de politie belde. Mede dankzij DNA-bewijs konden de daders worden aangehouden. "Het gaat hier om jonge verdachten die fors geweld hebben gebruikt tegen een volstrekt onschuldige man die dacht die avond op een gezellige date te gaan. Hij heeft nog altijd last van wat hem die avond is overkomen", schrijft het OM. Gesloten deuren

De zaak vond achter gesloten deuren plaats omdat de jongeren, destijds minderjarig, voor de kinderrechter verschenen. De groep werd na hun aanhouding vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak. In de tussentijd hebben zij hun leven gebeterd en zijn ze niet meer in aanraking gekomen met politie en justitie, meldt het OM. De jongeren staan als het aan het OM ligt de komende twee jaar ook onder toezicht van de reclassering.