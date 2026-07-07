Nol Havens twee keer in de Brabantse Top 100: Suzanne en Eén kopje koffie

Met maar liefst twee nummers (Suzanne en Eén kopje koffie) staat Nol Havens van VOF De Kunst in de Brabantse Top 100. Dinsdagochtend, tijdens de Dag van de Zachte G, was Nol op bezoek bij de studio in Gemert.

Havens, zanger van VOF De Kunst, gaat natuurlijk al lang mee in de Brabantse muziekwereld. Suzanne stamt bijvoorbeeld uit 1983. Lars van Bokhoven uit Lieshout is daarentegen een nieuwkomer in de Brabantse Top 100. Hij is dinsdagmiddag ook te gast in Gemert. "Ik ben toevallig twee weken geleden door hem benaderd om een keer samen te gaan zitten", zegt Nol Havens.

"Ik kan met iedereen liedjes schrijven. Dat gebeurt nu ook meer dan vroeger. Als het het over muziek hebt, dan kun je altijd met elkaar werken", denk ik.

De Brabantse Top 100 is onderdeel van de Dag van de Zachte G. De uitzending wordt dit jaar uitgezonden vanuit café Gij en Ik in Gemert. Het volledige programma van de Dag van de Zachte G vind je hier.

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