Grootschalige helpdeskfraude: opnieuw een verdachte (24) opgepakt

Een vijfde verdachte in een groot onderzoek naar helpdeskfraude is dinsdagochtend opgepakt. Het gaat om een 24-jarige vrouw uit Helmond. Ze wordt ervan verdacht flinke bedragen te hebben buitgemaakt bij mensen die wilden investeren in onder andere crypto. In het onderzoek naar de fraude werd eerder al een Helmonder opgepakt.

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De 24-jarige vrouw wordt verdacht van helpdeskfraude. De vier anderen worden verdacht van helpdeskfraude én boilerroomfraude. Die drie verdachten komen uit Krimpen aan de IJssel, Rotterdam en Panningen.

Katvangers

De oplichters werden bij hun praktijken geholpen door zogenoemde 'katvangers'. De 24-jarige vrouw uit Helmond is zo'n katvanger. Dit zijn mensen die hun rekeningnummer en bankpas ter beschikking stellen aan oplichters. Zodra het geld op een bankrekening stond, werd dit snel weggesluisd naar andere bankrekeningnummers of naar een cryptowallet.