Helmondse vrouw (24) opgepakt voor helpdeskfraude, eerder al 4 arrestaties
Een vijfde verdachte in een groot onderzoek naar helpdeskfraude is dinsdagochtend opgepakt. Het gaat om een 24-jarige vrouw uit Helmond. Ze wordt ervan verdacht flinke bedragen te hebben buitgemaakt bij mensen die wilden investeren in onder andere crypto. In het onderzoek naar de fraude werd eerder al een Helmonder opgepakt.
De 24-jarige vrouw wordt verdacht van helpdeskfraude. De vier anderen worden verdacht van helpdeskfraude én boilerroomfraude. Die drie verdachten komen uit Krimpen aan de IJssel, Rotterdam en Panningen.
Katvangers
De oplichters werden bij hun praktijken geholpen door zogenoemde 'katvangers'. De 24-jarige vrouw uit Helmond is zo'n katvanger. Dit zijn mensen die hun rekeningnummer en bankpas ter beschikking stellen aan oplichters.
Zodra het geld op een bankrekening stond, werd dit snel weggesluisd naar andere bankrekeningnummers of naar een cryptowallet.
Boilerroom- en helpdeskfraude
Bij boilerroom-fraude beloven oplichters gouden bergen en enorme rendementen op het geld dat iemand inlegt voor bijvoorbeeld crypto. Nadat het geld is overgemaakt, wordt het slachtoffer onder druk gezet om steeds meer geld te storten.
In werkelijkheid investeren de oplichters het geld in fictieve aandelen of in waardeloze producten. In de meeste gevallen ziet de belegger zijn inleg nooit meer terug.
Bij bankhelpdeskfraude belt de oplichter zijn slachtoffer op en doet zich voor als bankmedewerker. De oplichter vertelt dat er vreemde dingen op de bankrekening gebeuren, zoals een verdachte overboeking.
Vervolgens probeert hij het slachtoffer een onveilig gevoel te geven en flink onder druk te zetten om actie te ondernemen. Hierdoor wordt het slachtoffer uiteindelijk opgelicht.