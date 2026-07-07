Vakantiehuisjes kort en klein geslagen door zes jongens, ouders melden zich

De ouders van de zes minderjarige jongens die 29 juni verschillende vakantiehuisjes in Tilburg vernielden, hebben zich bij de politie gemeld. Dat laat de politie dinsdag weten.

Het gaat volgens een politiewoordvoerder om de ouders van meerdere kinderen. De politie gaat met hen in gesprek. Ook wordt verder onderzocht wat er precies is gebeurd en wie wat heeft gedaan.

Wat de vernielingen voor gevolgen gaan hebben voor het groepje jongens, is nog niet duidelijk. "Ze worden eerst verhoord", zegt de woordvoerder. "Het gaat om kinderen, wat de zaak wel wat lastiger maakt. Voor nu is het belangrijkste dat de ouders zich gemeld hebben."

Flinke schade

Zes jongens gooiden aan de Gilzerbaan met onder meer stenen, een loden pijp en een grote betonnen bloempot ruiten van de huisjes in. Ook sloegen ze met stenen op het dak van een van de huisjes. Dat zorgde voor enorme schade.

Een van de huisjes is van Christel Verhaaren. Ze baalde als een stekker van de vernielingen, maar had goede hoop dat de ouders van de kinderen zich zouden melden. "Gelukkig is dat ook gebeurd", zegt ze dinsdag. "Dit is een eerste stap."

Ze zei eerder al dat ze hoopt dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen en de schade vergoeden, mochten ze er met de verzekering niet uitkomen. "Laten we hopen dat het fatsoenlijke ouders zijn en dat het in orde komt. Het is nu nog even wachten tot ik een indicatie heb van de schade. Donderdag komt de schade-expert. En dan wachten we het af."