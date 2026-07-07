Tien mannen opgepakt voor geweldsuitbarsting tijdens vrijgezellenfeest

De politie heeft dinsdagochtend tien mannen opgepakt voor vernielingen en geweld tijdens een grote ruzie op de Grote Markt in Breda eind mei. Twee groepen raakten daar slaags. Ook andere omstanders werden mishandeld. Eerder werd al een Belg opgepakt.

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Acht opgepakte mannen komen uit Breda. Eén man komt uit Etten-Leur en een andere man komt uit Raamsdonksveer. De verdachten zijn tussen de 22 en 56 jaar oud. Zij zitten nog vast. De ruzie ontstond op zaterdagavond 23 mei. Rond kwart over tien raakten twee groepen mannen slaags op de Grote Markt. Een van de groepen was in Breda voor een vrijgezellenfeest. De andere groep deed mee aan een kroegentocht.

"Tijdens de ruzie gooiden meerdere mannen met stoelen, tafels, kaarsen en asbakken die afkomstig waren van de naastgelegen terrassen. Bezoekers van de terrassen werden geraakt door spullen en gingen snel weg. Een vrouw raakte hierbij gewond. Zij deed aangifte", meldt de politie. Ook ander deed aangifte

Haar partner sprak daarna iemand van de groepen aan. Toen ontstond er weer een ander gevecht. De partner van de vrouw werd buiten en later ook in een café mishandeld, meldt de politie. Iemand die de vechtende mensen uit elkaar wilde halen, werd ook mishandeld. Ook hij deed aangifte. Een paar minuten later uur stopte de vechtpartij. De groepen lieten gegooide stoelen, tafels, glazen en borden op de grond achter. "De mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging en/of poging zware mishandeling", besluit de politie. Op de website Dumpert.nl gingen beelden rond van de vechtpartij.