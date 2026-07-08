Maartje (29) kreeg kanker, nu helpt ze duizenden lotgenoten

'Voordelenvankanker.nl.' Dat was de zoekterm die de 29-jarige Maartje Geertsema een jaar geleden intypte, nadat ze de diagnose kanker kreeg. Omdat de website niet bestond, besloot ze hem zelf op te zetten. Inmiddels staan er op haar site voordelenvankanker.nl meer dan honderd gratis initiatieven voor iedereen die met kanker te maken heeft.

Op dit moment gaat het best aardig met de 29-jarige uit Odiliapeel, ondanks de naweeën van de chemo en de bijwerkingen van hormoontherapie. "Alles beter dan kanker in je lijf", zegt ze monter.

"Ik mag niet zeggen dat ik 'schoon' ben."

Ze mag van haar behandelend arts niet zeggen dat ze 'schoon' is, ook al is er nu geen spoor van de gevreesde ziekte te ontdekken in haar lijf. Maartje heeft een gen waardoor de kans op borstkanker erg groot is. "Ik kwam erachter nadat mijn tante zich op dat gen heeft laten testen nadat zij kanker kreeg. Ik heb me toen ook laten testen." Uit wat er toen volgde, tekent het flexibele karakter van Maartje. "Ik was toch enigszins verrast het gen te hebben. Ik had bedacht dat ik uit voorzorg mijn borsten zou laten amputeren, maar eerst wilde ik trouwen met mijn oude vertrouwde lichaam."

Dat werd haar niet gegund. Uit een vervolgonderzoek bleek ze een kwaadaardige tumor in haar borst te hebben. "Toen had ik én kanker én geen borsten meer", vertelt ze lachend om haar eigen ellende. "Dat trouwen is trouwens uitgesteld, maar niet afgelast", zegt ze er geruststellend achteraan.

Maartje (29) bouwde een site over voordelen van kanker (foto: Maartje Geertsema/Omroep Brabant).

Hoe dan ook, Maartje zat langer dan een jaar thuis en ging online speuren naar initiatieven speciaal voor kankerpatiënten en hun omgeving, die ook een zware tijd tegemoet gaan. "Ik was ervan overtuigd dat die er waren, want bijna iedereen krijgt met deze ziekte te maken. Ben je zelf niet de klos, dan ken je wel iemand die het overkomt."

Die zoektocht verliep onverwacht moeizaam. "Het was vaak toeval dat ik dingen vond. Ik mopperde erover en zei grappend: er moeten toch ook voordelen aan kanker zitten, dat mensen je iets gratis gunnen omdat ze met je meeleven." Voila, de website voordelenvankanker.nl was geboren.

"Met de hulp van AI ziet het er nu best goed uit."

Op die site heeft Maartje meer dan honderd gratis initiatieven verzameld. Die zijn onderverdeeld in zeven categorieën, van uitstapjes tot iemand die voor je kookt. "Vooral dat laatste had ik heel erg fijn gevonden als ik hiervan had geweten toen ik chemo's kreeg en me een dweil voelde." In haar eerste maand online kreeg ze vijfduizend bezoekers, die erg positief reageerden. "Dat aantal stijgt gestaag en het geeft mij erg veel voldoening dat ik kan helpen." Als financial controller had Maartje geen ervaring met het bouwen van sites. "Maar met de hulp van AI ziet het er nu best goed uit", zegt ze tevreden. "En initiatieven die er nog niet opstaan, moeten zich vooral aanmelden op de site", wil ze nog kwijt.