Fokster hield ogen van pups open met hechtingen: boete was terecht

Een hondenfokster uit Oss is terecht beboet omdat ze fokte met een shar-pei, onder meer herkenbaar aan zijn grote huidplooien, die daar niet geschikt voor was. Dat oordeelt de rechtbank in Rotterdam. De vrouw kreeg een boete van 1500 euro.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had de hond schadelijke uiterlijke kenmerken die ze kon doorgeven aan haar pups. De shar-pei had onder meer ernstig vernauwde neusgaten, nauwe gehoorgangen, veel huidrimpels en ontstekingen tussen die rimpels.

Hechtingen hielden oogleden omhoog

Bij twee pups uit verschillende nestjes ontstonden oogproblemen. Zij moesten worden behandeld met hechtingen rond de ogen, zodat de oogleden werden opgetild. Volgens een toezichthoudend dierenarts kan zo’n aandoening veel pijn veroorzaken en blijvende schade aan het oog geven.

Tijdens een inspectie in juli 2024 vertelde de fokster dat een recent nestje uit vier pups bestond. Eén pup was ingeslapen omdat het een vernauwde luchtpijp had. Bij een andere pup was de huid boven de ogen behandeld.

Geen waarschuwing

De vrouw vond dat de NVWA haar eerst had moeten waarschuwen in plaats van meteen een boete te geven. De rechtbank is het daar niet mee eens.

Omdat er twee keer met de hond is gefokt en pups daadwerkelijk medische problemen kregen, mocht de NVWA meteen een boete opleggen. De boete van 1500 euro blijft daarom staan.