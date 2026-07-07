Man moet na 36 jaar de gevangenis in voor verkrachting van meisje in 1990
Een 59-jarige man uit Wijk en Aalburg is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een veertienjarig meisje in 1990. Ook krijgt hij straf voor verboden wapenbezit. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Er was vier jaar geëist.
De verkrachting gebeurde 36 jaar geleden in Bodegraven in Zuid-Holland. Het meisje was ziek thuis toen de man aanbelde en het huis binnendrong. Hij dwong haar mee te gaan naar de slaapkamer van haar moeder en verkrachtte haar daar. Volgens de rechtbank heeft hij op grove wijze inbreuk gemaakt op haar lichaam en haar leven.
DNA-match
De zaak bleef tientallen jaren onopgelost. Uiteindelijk kwam de man in beeld door een DNA-match uit een Engelse databank.
Zijn advocaat vond dat dit bewijs niet gebruikt mocht worden, omdat het DNA eigenlijk verwijderd had moeten zijn. De rechtbank gaat daar niet in mee. De man stond later vrijwillig DNA af en dat leverde opnieuw een match op.
Beluister de podcast 'Misdaad Uitgelegd - in de rechtbank' over de zaak:
De man bekende na zijn aanhouding en tijdens de zittingen. Toch rekent de rechtbank hem aan dat hij ruim 35 jaar heeft gezwegen. Daardoor bleef het slachtoffer al die jaren in onzekerheid. De vrouw vertelde eerder in de rechtszaal dat ze zich sinds de verkrachting niet meer veilig voelt in huis.
Boete van 1500 gulden
Bij de doorzoeking van het huis van de man werden ook wapens gevonden: een pistool, negentien kogelpatronen en een verboden veerdrukgeweer.
Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist. De rechtbank legt een lagere straf op, omdat in 1990 lagere straffen voor verkrachting werden opgelegd dan nu.
De man moet het slachtoffer ook ruim 680 euro schadevergoeding betalen. Dat was destijds het maximale bedrag: 1500 gulden.