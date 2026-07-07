Windmolenpark neemt maatregelen om 'Brabantse' zeearenden te beschermen

Windpark Kreekraksluizen, op de grens van Brabant en Zeeland, gaat op korte termijn een vogeldetectiesysteem installeren dat moet voorkomen dat opnieuw zeearenden tegen de windturbines vliegen. De vijf eigenaren verwachten hierover binnenkort in goed overleg met de provincie en natuurorganisaties afspraken te maken.

Twintig van de 31 windturbines in het windpark mogen sinds maandag op last van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) de komende drie maanden overdag niet draaien. De maatregel blijft van kracht totdat de eigenaren een zogenoemd vogeldetectiesysteem hebben geïnstalleerd. Aanleiding is de dood van een Zeearend in april. De roofvogel vloog tegen de wieken van een windturbine en kwam om het leven. De vogel was afkomstig van een nest op een eiland in het nabijgelegen Markiezaatsmeer bij Bergen op Zoom. Daar zitten nu nog twee volwassen zeearenden met hun twee jongen, die naar verwachting binnenkort zullen uitvliegen.

"We nemen onze verantwoordelijkheid voor de natuur en de omgeving serieus. De bescherming van kwetsbare diersoorten is belangrijk."

Lieuwe Dragt, een woordvoerder namens de eigenaren, noemt de dood van de zeearend 'betreurenswaardig'. "We nemen onze verantwoordelijkheid voor de natuur en de omgeving serieus. De bescherming van kwetsbare diersoorten is belangrijk."

Volgens Dragt waren de eigenaren ook zelf al langer bezig met onderzoek naar de risico's voor vogels in het gebied. "Inmiddels zijn er adequate detectiesystemen beschikbaar en wij verwachten dat die ook in een ouder windpark effectief kunnen functioneren."

Deze zeearend vloog zich te pletter tegen de windmolen (foto: Erik de Jonge).

Het systeem 'ziet' met een speciale camera op grote afstand naderende grote vogels en kan zorgt ervoor dat windturbines tijdelijk worden stilgezet, waardoor de kans op een botsing aanzienlijk afneemt. "We werken hard aan de invoering van een dergelijk vogeldetectiesysteem, zodat natuurbescherming en windenergie op een goede manier kunnen samengaan", zegt Dragt.

"Zeearenden zijn uiterst zeldzaam. Er zijn slechts dertig broedparen in Nederland. Daar moeten we zuinig op zijn."

De verplichte stillegging van een groot deel van het windpark gaat naar verwachting ook geld kosten voor de eigenaren. Op vragen hierover en over wanneer de molens weer kunnen gaan draaien, wil de woordvoerder niet inhoudelijk reageren. "We houden het bij deze reactie", luidt zijn antwoord kort. Boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap is blij met de maatregelen die nu worden genomen: "Zeearenden zijn uiterst zeldzaam. Er zijn slechts dertig broedparen in Nederland. Daar moeten we zuinig op zijn."

Twintig windmolens bij de Kreekraksluizen staan voorlopig stil (foto: Erik Peeters).

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