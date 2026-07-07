Willem II huurt buitenspeler Jaden Slory van Feyenoord

Willem II heeft zich versterkt met Jaden Slory. De 21-jarige buitenspeler wordt voor één seizoen gehuurd van Feyenoord. De jeugdinternational moet de Tilburgers komend seizoen helpen in de Eredivisie.

De buitenspeler doorliep bij Feyenoord de jeugdopleiding en komt als jeugdinternational naar Tilburg.

Slory deed de afgelopen jaren ervaring op in het betaald voetbal. Na een verhuurperiode bij FC Dordrecht kwam hij vorig seizoen uit voor Go Ahead Eagles. Ook maakte hij zijn minuten in het eerste elftal van Feyenoord.

Goed gevoel bij Willem II

De aanvaller kijkt uit naar zijn periode in Tilburg. "Vanaf de eerste gesprekken had ik een goed gevoel bij Willem II", zegt hij op de clubwebsite. "De club sprak veel vertrouwen in mij uit. Ik wil belangrijk zijn voor het team, veel spelen en mezelf verder ontwikkelen."

Met Slory haalt Willem II opnieuw een jonge speler binnen met ervaring in de Eredivisie. De Tilburgers bereiden zich voor op hun rentree op het hoogste niveau, nadat de club vorig seizoen via de play-offs promotie afdwong.

Willem II begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen de komende weken met een vrijwel compleet elftal, waarbij Slory één van de nieuwe gezichten in de selectie is.