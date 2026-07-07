Een favoriet Brabants woord met zachte G? Deze mensen weten het wel!

Gezellig, gemoedelijk... Mango? Verslaggever Nina van den Broek vroeg de aanwezigen van de Dag van de Zachte G in Gemert naar hun favoriete Brabantse woord met een zachte G en de antwoorden liepen behoorlijk uiteen.

Nol Havens van VOF De Kunst was eerder op de dag te gast in de uitzending van de Brabantse Top 100. Zijn favoriete Brabantse woord met een zachte G was 'godverdomme'. Gelukkig werden er ook gezelligere woorden genoemd, waarvan 'gezellig' er natuurlijk ook een was. Radio-dj Mark Versteden koos voor 'gemoedelijk'.

Meesterbakker Robèrt van Beckhoven koos voor een woord dat niet met een G begint: mango. Hij vertelde eerder dat hij bij opnames van Heel Holland Bakt wordt uitgelachen om zijn uitspraak van dat woord.

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