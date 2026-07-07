Einde aan een smaakvol tijdperk en leve de zachte G: dit gebeurde vandaag

Restaurant Paradijs dicht na 50 jaar en zachte G-liefhebbers vieren feest: dit zijn de verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Na een halve eeuw sluit restaurant Paradijs in Uden definitief de deuren op 27 juli. De familie Cheng stopt niet vanwege gebrek aan liefde voor het vak, maar om hun kinderen een andere toekomst te gunnen. Mang Cheng werkte er dertig jaar, zijn moeder Sufa twintig jaar, en het restaurant was meer dan 365 dagen per jaar open, zelfs 366 tijdens een schrikkeljaar. Klanten reageerden emotioneel op het nieuws, sommigen hadden zelfs tranen in hun ogen. Het is symptomatisch voor een grotere trend: volgens de Kamer van Koophandel daalde het aantal Chinese restaurants in Brabant van 304 in 2021 naar 232 in maart 2026. Lees hier het hele verhaal.

Dan naar Eindhoven, waar een schokkende straatroof plaatsvond. Een 61-jarige vrouw in een rolstoel werd op klaarlichte dag beroofd van haar gouden ketting terwijl ze op een terras zat. Twee mannen grepen zaterdagavond 2 mei rond 18.50 uur toe en rukten de ketting met geweld van haar nek. De politie deelde beelden van de verdachten in Opsporing Verzocht: beide mannen hebben een licht getinte huidskleur, zijn tussen de 20 en 25 jaar oud en hebben zwart haar. Een van hen droeg een pet met een dollarteken, de ander viel op door zijn uitstaande oren. Check het hier.

Lees ook Deze brutale dieven rukken gouden ketting van hals van vrouw in rolstoel

Een ander verhaal komt uit Valkenswaard, waar Paul Duncker (67) al een jaar zijn huis deelt met statushouder Gehad (24) uit Jemen. Via stichting Takecarebnb ontfermt Paul zich over de jonge vluchteling, die anders in een asielzoekerscentrum zou moeten wachten op een woning. "Gehad is een vriend, maar eigenlijk ook een extra zoon", zegt Duncker. De twee eten samen, maken uitstapjes en leren van elkaars cultuur. Gehad volgt een masteropleiding aan de TU Eindhoven en voelt zich veilig en welkom. In 2025 had de stichting twaalf gastgezinnen in Brabant die veertien statushouders in huis namen. Lees zijn verhaal hier.

Er is ook nog sportnieuws, of in dit geval wandelnieuws. Bewoners van de Elstweg, Doctor Moonsweg en Jan van Daalstraat in Beers zijn diep teleurgesteld omdat hun straten worden overgeslagen tijdens de Nijmeegse 4Daagse. Jarenlang kwamen de lopers op de vierde dag door hun straat, maar de organisatie heeft de route verlegd tussen Grave en Beers. Bewoners zoals Henrie Groenen en Anny van de Leuvert zijn rouwig – voor hen was de 4Daagse een jaarlijks hoogtepunt met appeltaart, soep en bezoek van familieleden die meeliepen. Er is een handtekeningenactie gestart om de route vanaf 2027 weer door hun straten te krijgen. Hier lees je hun analyse.

Lees ook 4Daagse verlegt route en slaat deel van Beers over, Anny moet erom huilen

Tot slot: Brabant vierde op 7 juli groots de Dag van de Zachte G. In Gemert werd live de Brabantse Top 100 uitgezonden, met op nummer 1, voor het zesde jaar op rij, 'Brabant' van Guus Meeuwis. Overal in de provincie hingen Brabanders de vlag uit, werden speciale worstenbroodjes in de vorm van een G verkocht en werd geproost met het speciaal gebrouwen biertje 'Gewitoitnoitnie'. Van muziekbingo tot een exclusieve lunch van meesterbakker Robèrt van Beckhoven: het Brabanderschap stond de hele dag centraal. Commissaris van de Koning Ina Adema prees het milde karakter van Brabanders en de combinatie van denken en doen die de provincie kenmerkt. Lees hier het hele verhaal.