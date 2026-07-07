Veel vuurwerk gevonden in Eindhovense flat, bewoners moesten huis uit

In een kelderbox van een flat aan de Brahmslaan in Eindhoven is dinsdagavond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Daarbij zijn twee mensen aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Niemand is gewond geraakt.

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De politie kwam in actie na een tip over vuurwerk in een kelderbox. Daarbij werd de 29-jarige eigenaar van de box, die ook in het appartementencomplex woont, aangehouden. Het gaat volgens de politie om professioneel vuurwerk, zoals wordt gebruikt bij vuurwerkshows. Daarvoor is een vergunning nodig, maar die had de man niet.

De politie heeft in de woning van de man ook een vrouw aangehouden, omdat ze nog een openstaande straf had. Flat tijdelijk ontruimd

Specialisten van de politie onderzochten de situatie ter plaatse. Meerdere straten waren afgezet. Het voorste deel van de flat werd ontruimd. Rond half elf 's avonds mochten de bewoners weer terug naar huis. Het vuurwerk wordt opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Vorig jaar een grote explosie

Een jaar geleden was er in dezelfde straat een explosie. Daar brak toen een grote brand uit, waarbij drie mensen zwaargewond raakten. Het vuur sloeg over naar meerdere appartementen en een deel van de gevel werd weggeblazen.

Mogelijk explosief gevonden bij flat: bewoners moeten hun huis uit (foto: Persbureau Heitink).



