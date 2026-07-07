Veel vuurwerk gevonden onder flat in Eindhoven: bewoners moeten huis uit

Bij een flat aan de Brahmslaan in Eindhoven is dinsdagavond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Volgens de politie lag het vuurwerk opgeslagen in een kelderbox onder het gebouw. Uit voorzorg werd een deel van de flat ontruimd en werden meerdere straten in de omgeving afgezet.

De politie kwam in actie na een tip over vuurwerk in een kelderbox. Daarbij werden twee mensen aangehouden. Wat er precies voor vuurwerk is aangetroffen, is nog niet duidelijk.

Specialisten van de politie zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Mogelijk wordt later ook de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld.

Bewoners moeten flat verlaten

Agenten gaan deur voor deur langs om bewoners van een deel van de flat naar buiten te halen. Rondom het gebouw geldt een ruime afzetting.

Hoelang de ontruiming en het onderzoek gaan duren, is nog niet bekend.

Vorig jaar een grote explosie

Een jaar geleden was er in dezelfde straat een explosie. Daar brak toen een grote brand uit, waarbij drie mensen zwaargewond raakten. Het vuur sloeg over naar meerdere appartementen en een deel van de gevel werd weggeblazen.