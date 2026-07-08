Gemeenten op het matje over asielopvang: ‘Opvang regelen kost tijd’
De gemeenten Valkenswaard en Gemert-Bakel moeten op het matje komen bij minister Bart van den Brink, omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voldoende asielopvang te regelen. Beide gemeenten zeggen dat het veel tijd en zorgvuldigheid kost om een geschikte locatie te vinden voor de opvang van asielzoekers.
Volgens de Spreidingswet moeten Brabantse gemeenten zorgen voor ongeveer dertienduizend opvangplekken voor asielzoekers. Op dit moment zijn er ongeveer zevenduizend beschikbaar, wat betekent dat er nog zesduizend plekken bij moeten komen.
Minister wil eerst in gesprek
Minister Van den Brink gaf eerder aan dat hij eerst in gesprek wil met gemeenten die niet genoeg doen om opvangplekken te regelen en dat er niet meteen wordt gedreigd met maatregelen. Maar volgens de minister is er toch aanleiding om Gemert-Bakel en Valkenswaard nu op het matje te roepen.
In de podcast Kort en bondig wordt verder ingegaan op de Spreidingswet en wat dit betekent voor deze en andere Brabantse gemeenten.
Wethouder Jordy Drieman van Valkenswaard zegt dat deze stap van de minister niets verandert aan de zorgvuldige manier waarop de gemeente werkt aan haar opvangopgave.
Maximaal 40 plekken per locatie
De gemeenteraad van Valkenswaard nam vorig jaar een motie aan waarin staat dat er alleen kleinschalige opvanglocaties mogen komen, met plek voor maximaal 40 asielzoekers. Volgens de gemeente moet er nu opvang geregeld worden voor 103 asielzoekers, wat betekent dat er meerdere locaties nodig zijn.
De gemeente voert op dit moment gesprekken over een opvanglocatie aan de Leenderweg, bedoeld voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. "Het vinden van een geschikte locatie voor deze specifieke doelgroep kost veel tijd", zegt wethouder Drieman. "Veiligheid, leefbaarheid en draagvlak in de omgeving staan hierbij centraal."
Kwetsbare doelgroep in Gemert-Bakel
Ook Gemert-Bakel zegt dat het veel tijd en zorgvuldigheid kost om een geschikte plek te vinden. Burgemeester Michiel van Veen zegt dat er al langere tijd onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers.
"Het gaat om een kwetsbare doelgroep, waarvoor een passende en veilige opvangplek nodig is. Tegelijk vinden we het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, met oog voor de belangen van inwoners, de leefbaarheid in de omgeving en het draagvlak bij betrokkenen", zegt de burgemeester.
Gemert-Bakel heeft op dit moment nog geen duidelijkheid over waar asielzoekers opgevangen kunnen worden. "Zodra er zicht is op een concrete locatie die ook op instemming van het COA kan rekenen, betrekken wij de inwoners, de gemeenteraad en andere belanghebbenden", aldus burgemeester Van Veen.