Gemeenten op het matje over asielopvang: ‘Opvang regelen kost tijd’

De gemeenten Valkenswaard en Gemert-Bakel moeten op het matje komen bij minister Bart van den Brink, omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voldoende asielopvang te regelen. Beide gemeenten zeggen dat het veel tijd en zorgvuldigheid kost om een geschikte locatie te vinden voor de opvang van asielzoekers.

Volgens de Spreidingswet moeten Brabantse gemeenten zorgen voor ongeveer dertienduizend opvangplekken voor asielzoekers. Op dit moment zijn er ongeveer zevenduizend beschikbaar, wat betekent dat er nog zesduizend plekken bij moeten komen. Minister wil eerst in gesprek

Minister Van den Brink gaf eerder aan dat hij eerst in gesprek wil met gemeenten die niet genoeg doen om opvangplekken te regelen en dat er niet meteen wordt gedreigd met maatregelen. Maar volgens de minister is er toch aanleiding om Gemert-Bakel en Valkenswaard nu op het matje te roepen. In de podcast Kort en bondig wordt verder ingegaan op de Spreidingswet en wat dit betekent voor deze en andere Brabantse gemeenten.

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