Topless zonnen aan deze plas mag wel, maar verbodsbord zaait verwarring

Bovenstukje aan of uit? Bij de Galderse Meren zorgt een verbodsbord bij de toegang voor flinke verwarring. Veel bezoekers denken dat topless zonnen verboden is, maar dat blijkt niet het geval. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda hebben daarom besloten de borden aan te passen.

Badgasten die bij de Galderse Meren aankomen, kunnen er niet omheen. Op het bord vol regeltjes springt één pictogram er meteen uit: een ogenschijnlijk naakte vrouw met een rode cirkel eromheen. Maar wat betekent dat eigenlijk? Is er een verbod op poedelnaakt recreëren of zonnen met ontblote borsten, of moeten de kleren sowieso aanblijven? De discussie laaide vorige week op nadat Omroep Brabant schreef over de regels bij de Galderse Meren. Vaste bezoekster Anne-Marie vertelde dat ze zich nog altijd ergert aan de manier waarop volgens haar wordt gehandhaafd. Zelf werd ze enige tijd geleden eerst door beveiligers en later ook door handhavers aangesproken, omdat ze topless lag te zonnen. Ze verbaasde zich erover dat bezoekers die harde muziek draaien of blowen niet werden aangesproken, maar zij wel vanwege haar bovenstukje. Haar verhaal leidde tot veel vragen over de betekenis van het pictogram en de regels bij de Galderse Meren. Ook andere vrouwelijke bezoekers lieten weten de boodschap van het pictogram niet goed te begrijpen. De SP stelde raadsvragen over de bedoeling van het bikinipictogram.

"Wij constateren dat er onduidelijkheid bestaat over de betekenis van het pictogram."

De verwarring drong ook door tot het provinciehuis van wie het informatiebord is. Een woordvoerder laat nu weten dat het pictogram helemaal niet bedoeld is als verbod op topless zonnen. Volgens de provincie Noord-Brabant is de betekenis van het pictogram eigenlijk heel simpel. "Het pictogram is bedoeld om aan te geven dat naaktrecreatie op deze locatie niet is toegestaan." Het bord moet onderscheid maken met het officiële naturistenstrand dat iets noordelijker aan de plas ligt. Daar is naaktrecreatie juist wel toegestaan. Topless zonnen valt volgens de provincie niet onder naaktrecreatie. Dat bezoekers het verbodsbord wél zo uitleggen, is de reden dat de borden bij de recreatieplas worden aangepast, zo is woensdag na vragen van Omroep Brabant besloten. "Wij constateren dat er onduidelijkheid bestaat over de betekenis van het pictogram. We gaan het gebruik van de pictogrammen in overleg met de gemeente aanpassen waar nodig", zegt de woordvoerder.

Informatiebord bij de Galderse Meren (foto: Omroep Brabant).

Ook het feit dat op het bord alleen een naakte vrouw staat afgebeeld, roept vragen op. Volgens de provincie is dat niet bedoeld om onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. "Het gebruik van een vrouwelijk figuur is bedoeld als symbolische afbeelding en niet als aanduiding dat de regel alleen voor vrouwen zou gelden. De regel geldt voor alle bezoekers."

"Topless zonnen is niet verboden en wordt ook niet gehandhaafd."

De gemeente Breda, die de regels bepaalt, benadrukt dat de situatie inmiddels anders is dan toen Anne-Marie werd aangesproken. Volgens een gemeentewoordvoerder speelde dat vóór september 2025. Sindsdien zijn volgens de gemeente nieuwe Europese regels over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen van kracht. Toezichthouders en sfeerbeheerders hebben daarop een aangepaste instructie gekregen. "Topless zonnen is niet verboden en er wordt ook niet op gehandhaafd." De woordvoerder benadrukt dat topless zonnen iets anders is dan naaktrecreatie. Wie volledig naakt wil zonnen of recreëren, moet nog altijd naar het officiële naturistenstrand. Op de andere stranden is dat niet toegestaan. "Daar staat het pictogram voor. We begrijpen dat dit voor verwarring zorgt." Met de nieuwe borden moet die verwarring straks verleden tijd zijn. Dan rest bezoekers van de Galderse Meren nog maar één ding: een plekje zoeken, de handdoek uitrollen en zich vooral goed insmeren.

Het verbodsbord bij de Galderse Meren bij Breda (foto: Omroep Brabant).