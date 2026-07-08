Man (24) moet maandenlang de cel in voor ontucht met minderjarige

24-jarige Maher B. uit Uden moet negen maanden de cel in voor ontucht met een 15-jarig meisje. Van andere beschuldigingen werd B. woensdagmiddag door de rechtbank vrijgesproken. Zo was er onvoldoende bewijs dat hij het 15-jarige meisje had verkracht. B. heeft die beschuldiging altijd ontkend.

Justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van 2,5 jaar tegen Maher B. . Hij werd ook vervolgd voor de verkrachting van het 15-jarige meisje, dat later zwanger raakte en een abortus liet uitvoeren. Volgens B. had hij een relatie met het meisje en had zij gezegd dat ze 17 jaar was.

Het meisje verklaarde eerder bij de politie dat de twee een relatie hadden. Later zei ze dat ze die verklaring onder dwang van B. had afgelegd. Volgens de advocaat van B. hebben de ouders van het meisje juist druk op haar uitgeoefend.

Wel ontucht gepleegd

De officier van justitie vond dat er onvoldoende bewijs was voor verkrachting en vroeg daarom vrijspraak. Justitie vervolgde B. wél voor ontucht met een meisje jonger dan 16 jaar. De rechtbank is het daarmee eens en acht bewezen dat B. meerdere keren seks heeft gehad met het minderjarige meisje.

Daarom kreeg hij woensdagmiddag een celstraf van negen maanden opgelegd. B. werd ook nog door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd van het weghouden van meerdere minderjarige meisjes bij hun ouders. Van die beschuldiging is hij vrijgesproken - net als van verkrachting.

Vergoeding van 15.000 euro

Naast een celstraf krijgt B. een voorwaardelijke celstraf van negen maanden voor het plegen van ontucht. Ook krijgt hij een contactverbod met het slachtoffer en moet hij haar een schadevergoeding van ruim 15.000 euro betalen.