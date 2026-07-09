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Weer brandende dixi in Breda, ook tuinset vat vlam

Vandaag om 06:03 • Aangepast vandaag om 06:39
Brand verwoest dixi in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Brand verwoest dixi in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

Een dixi aan de Vestkant en een tuinset aan de Rijnstraat hebben woensdagnacht kort na elkaar vlam gevat in Breda. De politie onderzoekt of het gaat om brandstichting. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer rukte eerst uit naar de dixi. Van het mobiele toilet is niets overgebleven. Een bouwkeet naast de dixi is gespaard. 

De politie deed onderzoek en ging in de buurt op zoek naar camerabeelden. 

Nieuwe melding
Een half uur later kwam de volgende melding. Een tuinset stond in brand. De tuinmeubels stonden in een hoek van de Rijnstraat. 

Agenten hebben de vlammen gedoofd met een brandblusser. De brandweer kwam nog ter plaatse voor een controle. Op die plek stond ook een dixi, maar die is bespaard gebleven. 

De afgelopen maanden vlogen meerdere mobiele toiletten in brand in Breda. Meestal worden de dixi's in brand gestoken.

De politie onderzoekt beide branden en sluit niet uit dat er een verband is. 

Tuinset vat vlam in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Tuinset vat vlam in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Brand verwoest dixi, bouwkeet blijft bespaard (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Brand verwoest dixi, bouwkeet blijft bespaard (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

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