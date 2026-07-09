Chauffeur rijdt moeder dood, maar krijgt geen straf: ‘Alleen verliezers’

“Ik heb het echt, echt, echt niet gezien.” Dat zei de vrachtwagenchauffeur die twee jaar geleden een 44-jarige vrouw uit Tilburg doodreed. Ze fietste naast zijn betonwagen, kwam onder de wielen terecht en overleed later die dag in het ziekenhuis. In de podcast 'Misdaad Uitgelegd: In de rechtbank' wordt deze week uitgelegd waarom de chauffeur uiteindelijk geen straf krijgt.

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Het ongeluk gebeurde op 8 mei 2024 bij de Stappegoorweg in Tilburg. De chauffeur kwam met zijn betonwagen van een bouwplaats en wilde rechtsaf de weg oprijden. Op dat moment stond of fietste de vrouw naast zijn cabine. “Feit is dat zij pal naast de cabine stond en dat hij haar toen niet zag”, vertelt rechtbankverslaggever Cor in de podcast. De vrouw was onderweg naar school. Haar oudste zoon kwam die dag terug van kamp met groep 8. Ze liet een man en twee jonge kinderen achter. In de rechtszaal zaten nabestaanden. Maar ook de chauffeur zelf was zichtbaar aangeslagen, vertelt Cor. “Hij zit er ook al twee jaar mee. Hij was toen 23. Die heeft dit ook op zijn geweten, maar niet gewild.” De grote vraag in de rechtszaal was: had de chauffeur de vrouw moeten zien? Volgens justitie wel. Juist omdat hij met zo’n grote vrachtwagen reed, had hij extra goed in zijn spiegels moeten kijken. De situatie bij de bouwplaats was rommelig en er stonden geen verkeersregelaars. Toch vond het Openbaar Ministerie dat de chauffeur verwijtbaar had gehandeld.

Maar van roekeloos rijgedrag was geen sprake. Er was geen drank, geen drugs en geen hoge snelheid. Daarom eiste justitie geen celstraf of taakstraf, maar een boete van 1000 euro.