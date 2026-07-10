School geeft kleuters fietsles in strijd tegen groeiende fietsarmoede

Handjes stevig aan het stuur en helmpjes op hun hoofd. De kleuters van Kindcentrum Jeroen Bosch in Roosendaal scheuren over het schoolplein alsof ze nooit anders hebben gedaan. Na acht fietslessen rijden ze soepel door de bochtjes en rijden ze moeiteloos langs de pionnetjes. Hun beloning? Een officieel fietsdiploma.

Opstappen, remmen, sturen en goed om je heen kijken. Het klinkt eenvoudig, maar voor veel jonge kinderen is fietsen op straat best spannend. Daarom krijgen de kleuters van de school sinds kort speciale fietslessen. "We zagen dat steeds minder kinderen met de fiets naar school kwamen. Ouders vinden het vaak best spannend om hun kind zelfstandig te laten fietsen in een drukke binnenstad. Of ze hebben simpelweg te weinig tijd", legt directeur Yvonne Claerhoudt uit. Volgens de schooldirecteur zitten er op haar school veel kinderen met verschillende culturele achtergronden. "Voor veel van deze kleuters is het lang niet altijd vanzelfsprekend dat ze van huis uit leren fietsen."

"Het is supergaaf om te zien wanneer ze het ineens onder de knie krijgen."

Uit eerder onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat fietsarmoede onder kinderen een groeiend probleem is. Eén op de elf kinderen, vooral in grotere steden, fietst bijna nooit of helemaal niet. Landelijk gaat het om ongeveer één op de twintig kinderen. Kinderen die weinig fietsen, doen minder fietservaring op en zijn daardoor extra kwetsbaar in het verkeer. De eerste resultaten van de fietslessen voor de kleuters zijn volgens gymdocent Tessa Looyschelder veelbelovend. "We hebben zeventig kinderen die acht weken lang met de fiets naar school zijn gekomen. Het is supergaaf om te zien wanneer ze het ineens onder de knie krijgen. In het begin vinden sommige kinderen het spannend, maar na een paar lessen zie je ze groeien en merken ze dat hun wereld groter wordt."

Tessa Looyschelder geeft als fietscoach les aan de kleuters (foto: Erik Peeters)

De fietslessen zijn een gezamenlijk initiatief van wielerbond KNWU, Stichting Op de Fiets en Sportservice Noord-Brabant. "We vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd vertrouwd raken met de fiets. Het is goed voor hun ontwikkeling en bewegen is gezond. Daarom hebben we dit programma opgezet", zegt Judith Nissen van de wielerbond. Het fietsdiploma is iets anders dan het verkeersexamen dat oudere leerlingen in groep 7 en 8 doen. Daarbij ligt de nadruk vooral op verkeersregels, terwijl de lessen voor de kleuters volledig zijn gericht op fietsvaardigheid.

"We geven kinderen een extra steuntje in de rug."

"We merken dat het fietsen ook steeds meer begint te leven onder ouders. Er verschijnen steeds meer fietsjes op het schoolplein die kinderen voor hun verjaardag hebben gekregen of die via Marktplaats zijn gekocht", zegt Yvonne Claerhoudt. Overigens wil de schooldirecteur met de fietslessen absoluut niet het plezier van ouders afnemen om hun kinderen te leren fietsen. "We geven kinderen een extra steuntje in de rug. Ouders kunnen natuurlijk daarnaast nog volop met ze oefenen. Uiteindelijk zijn het die blije snoeten waar we het voor doen." Roosendaal en Woensdrecht zijn de eerste gemeenten waar de fietslessen voor kleuters worden gegeven. Het is de bedoeling dat ook andere basisscholen en kindcentra in Brabant en de rest van Nederland later dit jaar met het programma aan de slag gaan.