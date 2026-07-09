Medegevangenen wilden aanslag plegen op Tilburgse wijkagent

Medegevangenen van de Tilburgse wijkagent Erwin van E. (62) zouden een aanslag op hem hebben willen plegen. Dat vertelde Van E. donderdagochtend tijdens de tweede openbare zitting. Uit voorzorg is hij overgeplaatst binnen de PI Krimpen aan den IJssel. Er is op dat moment meteen een grote zoekactie opgezet. Daarbij werd een zelfgemaakt mes gevonden. "Ik ben geschrokken dat het zo ver gaat. De sfeer is helemaal omgeslagen."

In de gevangenis hangt een gespannen sfeer sinds de komst van de agent. "Medewerkers zeggen tegen mij: dit hebben we nog nooit meegemaakt met een politieman, alleen bij pedofielen die vastzitten." Van E. gaf in de rechtbank in Breda aan hier veel stress door te krijgen en tijd nodig te hebben om alles te verwerken. De wijkagent werd begin januari aangehouden door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Hij zou tussen 2023 en 2026 vertrouwelijke informatie hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goirle. Van de informatie maakte Van E. screenshots en aantekeningen. Zijn vriendin Kaylee van O. (24) speelde dit door aan criminele 'infomakelaars'. Zo luiden de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM) eerder.

Meer informatie gevonden

In de rechtszaal werd donderdag duidelijk dat op de telefoons van de verdachten veel meer informatie is gevonden dan alleen over de vijf zaken waarvoor ze terechtstaan. Toch heeft het OM besloten het onderzoek niet verder uit te breiden. Dat komt door een gebrek aan capaciteit bij de Rijksrecherche. Volgens de officier van justitie is de extra informatie wel gedeeld met betrokken politie-eenheden. Over het afleggen van verklaringen waren beide verdachten duidelijk. De kans bestaat dat zij meer gaan vertellen. Maar dat is afhankelijk van het einddossier en de verdenkingen. Eén ding benadrukte advocaat Jan-Heijn Kuijpers nogmaals over de wijkagent: "Hij zal absoluut geen namen gaan noemen in het kader van mogelijk gevaar." Wie is wijkagent Erwin?

Erwin van E. werkt al sinds 1984 bij de politie en staat bij veel Tilburgers bekend als de 'vlogger'. Op het Instagramaccount van wijkagenten Tilburg Centrum Noord-West gaf hij zijn volgers dagelijks een inkijkje in zijn werk. Zo deelde hij regelmatig beelden van zijn diensten en de incidenten waarbij hij hulp verleende. Na zijn arrestatie verschenen er geen nieuwe berichten meer op het account. Inmiddels is het account verwijderd of offline gehaald.