Eén vinkje kan het verschil maken: let hierop bij een reisverzekering

Ik ga op vakantie en ik neem mee: een reisverzekering. Daarmee kun je van alles verzekeren voorafgaand aan je reis, van bagage tot noodhulp. Dit zijn de belangrijkste punten waar je op moet letten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Brabanders gaan op reis nu het bijna zomervakantie is. Het is verstandig om een passende reisverzekering af te sluiten, zodat je niets over het hoofd ziet. Dat gebeurde vorig jaar wel bij Suzanne van Herk uit Asten. Haar vakantie in Mexico veranderde in een nachtmerrie toen ze daar geopereerd moest worden. Maar haar reisverzekering, die ze al twintig jaar had, vergoedde de kosten van de privékliniek niet. Ze kreeg een peperdure rekening van 56.000 euro. "Blijkbaar had ik twintig jaar geleden moeten aangeven dat we extra medische kosten wilden meeverzekeren", zei ze eerder tegen Omroep Brabant.