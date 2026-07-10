Eén vinkje kan het verschil maken: let hierop bij een reisverzekering
Ik ga op vakantie en ik neem mee: een reisverzekering. Daarmee kun je van alles verzekeren voorafgaand aan je reis, van bagage tot noodhulp. Dit zijn de belangrijkste punten waar je op moet letten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
Brabanders gaan op reis nu het bijna zomervakantie is. Het is verstandig om een passende reisverzekering af te sluiten, zodat je niets over het hoofd ziet.
Dat gebeurde vorig jaar wel bij Suzanne van Herk uit Asten. Haar vakantie in Mexico veranderde in een nachtmerrie toen ze daar geopereerd moest worden. Maar haar reisverzekering, die ze al twintig jaar had, vergoedde de kosten van de privékliniek niet. Ze kreeg een peperdure rekening van 56.000 euro.
"Blijkbaar had ik twintig jaar geleden moeten aangeven dat we extra medische kosten wilden meeverzekeren", zei ze eerder tegen Omroep Brabant.
Waar moet je op letten bij het afsluiten van een reisverzekering?
1. Dekkingsgebied
Blijf je in Europa of ga je naar een ander continent? Het is belangrijk om dit correct door te geven aan je verzekeraar. Anders ben je mogelijk niet verzekerd als er iets aan de hand is.
2. Welke dingen vind je belangrijk om te verzekeren?
Medische kosten, extra medische kosten, bagage en autopech: kijk goed waarvoor je precies verzekerd bent. De dekking kun je vaak aanvullen, bijvoorbeeld met vervangend vervoer of rechtsbijstand. Zorg er dus voor dat alles is aangevinkt wat jij belangrijk vindt.
3. Kortlopend of doorlopend
Een kortlopende reisverzekering sluit je af voor de periode waarin je op vakantie gaat. Die heeft een vaste start- en einddatum, dus het is belangrijk om die goed door te geven. Met een doorlopende reisverzekering ben je het hele jaar door verzekerd. Het is verstandig na te gaan of een doorlopende reisverzekering voor jou financieel voordeliger is.
4. Aantal personen
Wil je een verzekering voor jezelf of voor je hele gezin? Je kunt vaak zelf bepalen voor hoeveel personen je een verzekering afsluit.
5. Vergelijk verzekeraars
Op verschillende plekken kun je een reisverzekering afsluiten. Dat kan bij een verzekeraar, maar bijvoorbeeld ook bij een bank. Premies en voorwaarden kunnen per aanbieder verschillen.
Dit artikel is gebaseerd op informatie van de Consumentenbond en de ANWB.