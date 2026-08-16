Hier kom je écht uit als je een hele diepe kuil graaft, het is niet China

Kinderen die met hun schepje een diepe kuil graven op het strand of in de zandbak, krijgen het vaak van hun ouders te horen: "Als je zo doorgaat, kom je nog in China uit!" Maar klopt dat eigenlijk wel? Omroep Brabant zocht uit waar je écht uitkomt als je midden op de Markt in Roosendaal begint te graven. Spoiler: neem je zwembandjes mee.

Wie hoopt op een ontmoeting met reuzenpanda's of een wandeling over de Chinese Muur, komt bedrogen uit. Omdat de aarde voor het grootste deel uit water bestaat, is de kans klein dat je aan de andere kant op droog land uitkomt. Voor Roosendaal is dat niet anders. Brandend heet

Als je op de Markt in Roosendaal een denkbeeldige tunnel recht door de kern van de aarde boort, leg je exact 12.742 kilometer af. Tenminste, als je vanaf die plek begint te graven. Je verlaat de Brabantse bodem, passeert zonder kleerscheuren het brandend hete middelpunt van de aarde - in dit artikel kan dat even - en schiet aan de andere kant weer de buitenlucht in.

Maak je borst maar nat. Je komt dan uit midden in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan, op ongeveer 51.5329° zuiderbreedte en 175.5442° westerlengte. Er is in de verste verte geen Chinees restaurant te bekennen. Je bevindt je in een ijskoud, diep en onherbergzaam stuk water, ergens halverwege Nieuw-Zeeland en Antarctica. Graafdrang

Helemaal alleen ben je er niet, al moet je daarvoor wel flink aan de bak met je borstcrawl. De dichtstbijzijnde bewoonde plek vanaf het 'Roosendaalse gat' zijn de Chathameilanden, een afgelegen eilandengroep die bij Nieuw-Zeeland hoort. Die liggen nog altijd een paar honderd kilometer zwemmen verderop.

Chatham Island (foto: ANP/Holger Spiering).

Dus, mocht de Markt in Roosendaal (of ergens anders in Brabant) binnenkort opengebroken worden voor werkzaamheden en kun je je graafdrang niet onder controle houden, weet dan dat een ontspannen reisje naar het buitenland er echt niet in zit. Het blijft gewoon bij een nat pak in de Stille Oceaan. Wil je nu wél precies op de Chathameilanden uitkomen? Neem je schepje dan deze zomer mee naar Zuid-Frankrijk. Vanaf Montpellier moet het je lukken!

Deze zomer zelf een kuil graven? Bekijk met deze tool waar je uitkomt.

Chatham Island is het grootste eiland van de archipel (beeld: Google Maps).