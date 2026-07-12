Doek valt nu echt voor Soldaat van Oranje: 'Tranen komen sowieso'
Na zestien jaar valt zondag het doek voor Soldaat van Oranje, de langstlopende musical van Nederland. Voor de Bredase Rick van Stalle (26) wordt het zijn 383e en laatste voorstelling: "De tranen gaan zeker komen."
Dat Soldaat van Oranje stopt, is iets wat we vaker hebben gehoord. Steeds volgde er een verlenging, totdat er bijna 4.000 voorstellingen waren, gespeeld door 29 verschillende casts en bekeken door meer dan 4 miljoen bezoekers. De musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema.
De laatste reguliere voorstelling in de TheaterHangaar in Katwijk werd zaterdag afgesloten met een circa tien minuten durende droneshow met duizend drones, die scènes en personages uit de musical uitbeeldden. Zondag volgt nog een allerlaatste voorstelling voor cast, crew en genodigden. Bredanaar Rick speelt mee. "Het geeft me een onrustig gevoel."
Zes keer per week stond Rick op het toneel. Twee jaar lang speelde hij Chris, een van de vrienden van Hazelhoff. "Het verveelde geen moment. Tuurlijk heb je soms een dipje. Maar elke show had iets unieks. De ene avond speelde de band net wat lekkerder, de andere keer had je een bijzondere connectie met een medespeler", vertelt Rick glunderend.
Of er na 383 voorstellingen nog zenuwen zijn? "Toch wel!", lacht hij. "Je zou denken van niet." Alle oud-acteurs en medewerkers komen naar een groots slotfeest. "Dus ik ben best wel zenuwachtig", geeft hij toe.
De eerste keer dat Rick de show zag, was hij meteen verkocht. Als student zat hij in het publiek. "Dit wil ik spelen", wist hij direct. Ook viel hij als een blok voor de komische rol van Chris, de rol die hij nu zelf vertolkt. "Heerlijk om de zaal aan het lachen te maken."
Ook tijdens zijn studie grepen de nummers hem aan. Rick studeerde aan de Frank Sanders Akademie voor Musical- en Muziektheater. En hoe bijzonder: daar zong hij al het nummer Mijn weg naar jou. Hetzelfde nummer zingt hij nu al twee jaar in de TheaterHangaar tijdens de voorstelling.
Zijn volgende project staat inmiddels ook al voor de deur: het vergeten repertoire van theatericoon Jos Brink en zijn partner Frank Sanders nieuw leven inblazen.
Maar eerst geniet hij van de laatste voorstelling. En ook al voelt het einde als een zwart gat, Rick blijft niet met lege handen achter. "Je speelt tijdens de show een hechte vriendengroep. Dat zijn we ook echt geworden."