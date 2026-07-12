Doek valt nu echt voor Soldaat van Oranje: 'Tranen komen sowieso'

Na zestien jaar valt zondag het doek voor Soldaat van Oranje, de langstlopende musical van Nederland. Voor de Bredase Rick van Stalle (26) wordt het zijn 383e en laatste voorstelling: "De tranen gaan zeker komen."

Dat Soldaat van Oranje stopt, is iets wat we vaker hebben gehoord. Steeds volgde er een verlenging, totdat er bijna 4.000 voorstellingen waren, gespeeld door 29 verschillende casts en bekeken door meer dan 4 miljoen bezoekers. De musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema.

De laatste reguliere voorstelling in de TheaterHangaar in Katwijk werd zaterdag afgesloten met een circa tien minuten durende droneshow met duizend drones, die scènes en personages uit de musical uitbeeldden. Zondag volgt nog een allerlaatste voorstelling voor cast, crew en genodigden. Bredanaar Rick speelt mee. "Het geeft me een onrustig gevoel."

Zes keer per week stond Rick op het toneel. Twee jaar lang speelde hij Chris, een van de vrienden van Hazelhoff. "Het verveelde geen moment. Tuurlijk heb je soms een dipje. Maar elke show had iets unieks. De ene avond speelde de band net wat lekkerder, de andere keer had je een bijzondere connectie met een medespeler", vertelt Rick glunderend.