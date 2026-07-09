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Doodgestoken voetballeider Berghem: verdachte was 'compleet in de war'

Vandaag om 21:05 • Aangepast vandaag om 21:43
De dode man werd gevonden in een sloot in Berghem (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De dode man werd gevonden in een sloot in Berghem (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

De 47-jarige voetballeider uit Berghem die eind mei dood werd gevonden in de buurt van Herpen, werd uit het niets aangevallen. Dat stelt De Telegraaf. Volgens de krant was de verdachte, de 35-jarige tbs'er Z. de V. uit Oss, 'op dat moment compleet in de war'. 

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Geschreven door
Redactie

De verdachte Ossenaar heeft eerder tbs opgelegd gekregen, omdat hij vanwege stemmen in zijn hoofd iemand met een groot vleesmes probeerde neer te steken op het station in Ede op 1 augustus 2023. Bij zijn aanhouding schold hij diverse agenten uit. De man werd destijds door de rechter volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, schrijft De Telegraaf.

Volgens psychiaters lijdt de Ossenaar aan schizofrenie en hoorde hij tijdens het incident in Ede stemmen in zijn hoofd. In de destijds gewezen uitspraak stelde de rechter: door hallucinaties lukt het verdachte niet altijd de wereld om zich heen goed te begrijpen, waardoor die wereld door hem als bedreigend wordt ervaren.

Gezien het ziektebeeld en de mate van toenemende stress achtte de rechter het eerder  waarschijnlijk dat verdachte een nieuwe stem hoorde die hem een opdracht gaf.

Volgens bronnen van De Telegraaf was De V. eind mei ernstig verward.  Mogelijk hield dat verband, zo vertellen insiders, met het niet innemen van voorgeschreven medicijnen. Of dat daadwerkelijk een rol heeft gespeeld bij het steekincident, maakt deel uit van het onderzoek. 

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