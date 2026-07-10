Verdachten van mishandeling en vernedering vanwege huidskleur melden zich

De drie mannen die worden verdacht van het discrimineren, uitschelden en mishandelen van drie vrouwen op Koningsdag aan de Boutenslaan in Eindhoven, hebben zich gemeld. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend.

De politie publiceerde donderdag herkenbare beelden van de drie verdachten . De slachtoffers, een moeder (57), haar dochter (23) en haar zus (51), liepen na een vrijmarkt in het Stadswandelpark via de Boutenslaan naar huis. Daar werden ze uit het niets uitgescholden vanwege hun huidskleur en vervolgens mishandeld.

Een van de mannen gooide daarna de inhoud van een blikje drinken over het hoofd van de moeder. Een andere man trok haar ketting van haar nek en haar oorbellen uit haar oren. Ook bij haar zus werden sieraden van haar lichaam getrokken.

Omstanders probeerden de mannen nog tegen te houden. Ook een beveiliger van de vrijmarkt schoot de vrouwen te hulp.

Na het delen van de herkenbare beelden ontving de politie naar eigen zeggen veel tips over de verdachten. Inmiddels hebben zij zich gemeld bij de politie.