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Honderden mensen nemen afscheid van jongen (15) die omkwam bij auto-ongeluk

Vandaag om 14:30

Met een indrukwekkende erehaag hebben honderden mensen vrijdag afscheid genomen van de 15-jarige jongen uit Veghel die vorige week om het leven kwam bij een ernstig auto-ongeluk. Familie, vrienden, klasgenoten, clubgenoten en vele anderen kwamen in Veghel samen om hem de laatste eer te bewijzen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De erehaag begon bij voetbalclub Blauw Geel '38, waar de jongen speelde. Op het sportterrein van de vereniging reed een vrachtwagen met de kist achterop een ronde.

Met fakkels, bloemen en rookbommen in de clubkleuren blauw en geel brachten honderden mensen de jongen een laatste groet. Sommigen van hen droegen shirts met een foto van hem. De vrachtwagen verliet het sportpark onder luid applaus.

Ernstig ongeluk
De jongen was een van de twee leerlingen die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een ernstig auto-ongeluk in Zeeland. De auto waarin zij zaten, botste tegen een boom naast de weg en vloog daarna in brand.

  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
    Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

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