Kabinet wil afstand van 500 meter tussen huizen en geitenbedrijf

Het kabinet wil dat nieuwe huizen op minstens 500 meter van een geitenhouderij worden gebouwd. Andersom mogen er geen nieuwe geitenboerderijen komen binnen 500 meter van een woonwijk. Dat besluit het kabinet nadat de Gezondheidsraad eerder adviseerde een norm van 1000 meter in te stellen om gezondheidsrisico's in de buurt van geitenhouderijen te beperken.

Met een zone die breder is dan 500 meter zou er niet veel extra gezondheidswinst zijn, meent zorgminister Sophie Hermans (VVD). Zij verwacht dat met een zone van 500 meter de grootste risico's worden weggenomen. Een grotere afstandsnorm zou wel een grote impact hebben op de woningbouw. De verplichte afstand geldt ook voor scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.

Eind vorig jaar pleitte de Brabantse politiek al voor zo'n ingreep. Uit onderzoek van onder meer het RIVM bleek namelijk dat omwonenden van geitenhouderijen vaker last hebben van longontstekingen. De Gezondheidsraad adviseerde naar aanleiding daarvan voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals een afstandsnorm.

Brabant handhaaft verbod op nieuwbouw

De provincie handhaaft voorlopig het verbod op nieuwbouw of uitbreiding van geitenhouderijen, ook al komt de nationale afstandsnorm eraan. Die norm moet namelijk nog wel in de wet worden vastgelegd, iets wat naar verwachting zo'n drie jaar duurt.

"We waarderen de voortvarendheid waarmee het Rijk stappen zet om eindelijk meer duidelijkheid en perspectief te bieden in dit complexe dossier", aldus het provinciebestuur. Het zegt de voorgestelde maatregelen 'zorgvuldig te bestuderen' en daarna met een inhoudelijke reactie te komen.

Brabant heeft de meeste geitenhouderijen, naar eigen zeggen 117. Al sinds 2017 geldt in Brabant een geitenmoratorium, wat betekent dat er geen nieuwe bedrijven bij mogen komen en bestaande bedrijven niet mogen uitbreiden, omdat er zorgen zijn om de effecten op de volksgezondheid.

Duidelijkheid geven aan ondernemer

Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw), hoopt met de afstandsnorm duidelijkheid te geven aan ondernemers in de geitensector. Hij stelt dat twee derde van de bedrijven daardoor juist wél weer kan uitbreiden. Bedrijven met woningen binnen een straal van 500 meter mogen voorlopig niet uitbreiden. Dat zijn 114 bedrijven. Dat kan veranderen als er bewezen manieren zijn om de gezondheidsrisico's te beperken.

Na jaren van onderzoek is nog altijd niet duidelijk waardoor omwonenden precies ziek worden. Daardoor is het voor geitenbedrijven ook lastig om maatregelen te nemen. Het kabinet heeft de komende jaren geld gereserveerd voor verder onderzoek daarnaar, aldus Erkens.