Huis in Boekel al vaker doelwit: ook eind juni was er brand

Bij het huis aan de Bergstraat in Boekel waar zaterdagochtend vroeg een explosie was, zou eind juni ook brand zijn gesticht. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend.

Bij de explosie van halfzeven zaterdagochtend raakte de voordeur van het huis beschadigd en ontstond brand . De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij de explosie is niemand gewond geraakt.

De politie doet sporenonderzoek en is een buurtonderzoek gestart. Of er een verband is tussen de explosie en de brandstichting van eind juni, wordt ook onderzocht.

"De twee incidenten zijn opvallend kort achter elkaar gebeurd, bij hetzelfde huis", zegt een woordvoerder van de politie. "De brand in juni was ook aan de buitenkant van het huis. We doen onderzoek maar weten nog niet of er een verband is."

De politie vraagt mensen die rond halfzeven zaterdagochtend iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Bergstraat zich te melden. "Ook camerabeelden zijn welkom, bijvoorbeeld van deurbelcamera's, beveiligingscamera's of dashcams."