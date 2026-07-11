Eeuwenoude lindeboom met emotionele waarde in Overloon flink beschadigd

Het was het enige in het dorp dat in de Tweede Wereldoorlog de Slag om Overloon overleefde: de Lindeboom midden in het dorp. Tot grote spijt van de inwoners is de twee eeuwen oude boom nu zowat gehalveerd. Er brak een grote tak af.

Met het afbreken van de tak heeft de beroemde lindeboom een aanzienlijk deel van zijn karakteristieke kroon verloren, schrijft Overloon Nieuws. De schade is groot. Voorbijgangers reageren teleurgesteld en maken zich zorgen over de toekomst van de boom. Emotionele waarde

Voor veel oudere inwoners heeft de boom op het 14 Oktoberplein emotionele waarde. De boom is rond 1860 geplant en is daarmee een vertrouwd en historisch herkenningspunt.

Daarnaast heeft de boom een bijzondere symbolische betekenis, omdat hij op wonderbaarlijke wijze de Tweede Wereldoorlog overleefde, terwijl verder vrijwel het hele dorp was verwoest. De lindeboom wordt daardoor al generaties lang gezien als levend monument dat de geschiedenis, veerkracht en verbondenheid van het dorp vertegenwoordigt. Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat de monumentale lindeboom zwaar wordt getroffen. In 2021 brak een grote tak af tijdens een storm. Die kwam op een geparkeerde auto terecht. Niemand raakte gewond, maar de schade was enorm. De boom moest toen gesnoeid worden. Waardoor de tak deze keer is afgebroken en wat er nu met de boom gaat gebeuren, is nog niet bekend.