Eindhoven Airport stroomt vol: Brabant gaat op vakantie

Dit weekend begint de vakantie in Zuid-Nederland. Voor veel Brabanders staat daarmee het sein op groen om het land meteen te verlaten. En we hebben er 'zin in in', zo bleek op Eindhoven Airport.

De familie Brethouwer uit Oosterhout pakt het vliegtuig naar Sofia. Ze gaan eerst de stad verkennen om daarna de Bulgaarse bergen in te gaan.

De familie van Ravesteijn uit Kaatsheuvel is onderweg naar Mallorca en als het aan de kids ligt gaan ze daar vooral veel in het zwembad liggen.

Ook Nienke, Anne en Bjorn hebben Mallorca als eindbestemiing. Cultuursnuiven zal er niet van komen. De vrienden uit Berghem en Schaijk gaan vooral om te feesten.

De familie Kuijpers uit Heeze vliegt naar Barcelona en stapt daar op een cruiseschip. Negen dagen lang, iedere dag in een andere stad het lijkt hen een heerlijk vooruitzicht.

Opa en oma Pelzers uit Sint-Michelsgestel hebben de knip getrokken. Ze nemen de hele familie mee naar Ibiza. Niet alleen voor vakantie, maar ook om hier 40-jarig huwelijk te vieren.

Een zwembad bij het verblijf op Mallorca was een voorwaarde voor de kinderen uit het Waalrese gezin Wouters. "En dat hebben we dus geboekt. Als de kinderen het leuk hebben, hebben wij het ook leuk."