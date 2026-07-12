Ezel Nono dag na gedwongen verhuizing overleden: 'We zijn er kapot van'

Ezel Nono, die afgelopen donderdag noodgedwongen verhuisde naar Het Ezelpaleis, is overleden. De viervoeter stierf in de nacht van vrijdag op zaterdag, meldt de ezelopvang op sociale media.

Nono was daar een vaste waarde. Hij stond in de wei langs een fietspad waar hij jarenlang door voorbijgangers werd gevoerd. Daardoor kampte hij al jaren met ernstig overgewicht.

Nono woonde veertien jaar samen met het paard Missy langs het fietspad aan de Alleenhouderstraat in Tilburg. Hij moest verhuizen omdat de gemeente de grond nodig heeft voor werkzaamheden aan het viaduct bij de Ringbaan West.

Na een lange zoektocht vond eigenaresse Emma-Lee van Huijgevoort een plek voor hem bij Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau. "Ik ben verplicht om hem weg te doen en dat doet vooral heel veel pijn", zei ze eerder tegen Omroep Brabant. Zij had hem al sinds haar negende. "Het is echt mijn maatje geworden."

Extreem overgewicht

De nieuwe opvang ligt dicht bij haar huis, waardoor Emma-Lee regelmatig op bezoek wilde gaan. "We gaan hem hier socialiseren en dan kan hij gewoon lekker oud worden en ezel zijn", zei Marlhene Mouws, voorzitter van de ezelopvang. Nono zou er gaan samenleven met 49 andere ezels, die voornamelijk uit Israël en Gaza komen. Emma-Lee had er alle vertrouwen in. "Het komt helemaal goed met hem."

Maar het mocht niet zo zijn. Afgelopen vrijdag werd Nono onderzocht door de dierenarts van Het Ezelpaleis. Daaruit bleek dat hij extreem overgewicht had en een groot risico liep op bloedvervetting.

Fataal

Het lijkt erop dat de combinatie van overgewicht en stress van de verhuizing hem te veel is geworden. Nono overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag. "Ondanks het professionele transport en de spoedige, vakkundige zorg van ons team, heeft Nono het niet gered. We zijn er kapot van", schrijft Het Ezelpaleis.

De ezelopvang doet naar aanleiding van zijn overlijden opnieuw een dringende oproep om dieren niet te voeren. "We weten het inmiddels van de eendjes in de vijver, maar voor Nono is dit gedrag fataal geworden. ​Laat het verlies van deze enorme schat alsjeblieft niet voor niets zijn geweest."