Voetbalclubs balen van nieuwe competitie-indeling: 'Onacceptabel'

De nieuwe competitie-indeling die de KNVB vrijdag bekendmaakte, zorgt bij veel amateurclubs voor teleurstelling. Vooral het invoeren van weekendvoetbal, waarbij teams op zaterdag én zondag spelen, en het ontbreken van derby's leiden tot kritiek. "Het pakt nu heel anders uit dan de KNVB heeft gezegd."

VV Cuijk is als enige zaterdagclub ingedeeld met dertien zondagclubs in de tweede klasse J. "Dat betekent dat we dertien keer op zondag moeten uitspelen", zegt voorzitter Martijn Schwillens. "Onze hele selectie en staf zijn volledig samengesteld en ingericht op de zaterdag. Veel van de spelers kunnen door werk en gezin op zondag niet." Af en toe een wedstrijd op zondag is geen probleem, zegt de voorzitter. "Maar op deze manier hoeven onze dertien tegenstanders zich maar één keer per seizoen aan ons aan te passen, terwijl van ons wordt verwacht dat we het hele jaar op de andere speeldag spelen. Onacceptabel." 'Pakt heel anders uit'

Ook zondagclub RKVV JEKA uit Breda werd onaangenaam verrast. "We zijn zeker niet tegen weekendvoetbal", benadrukt Mike van Vugt, bestuurslid voetbalzaken. "Alleen pakt het nu heel anders uit dan de KNVB van tevoren heeft gezegd."

De voetbalbond beloofde met het weekendvoetbal een goede balans tussen zaterdag- en zondagwedstrijden, kortere reisafstanden en meer derby's, waarbij twee teams uit dezelfde stad of regio het tegen elkaar opnemen. Daar merkt JEKA, dat uitkomt in de tweede klasse, echter weinig van. "We spelen komend seizoen zestig procent van de wedstrijden op zaterdag. Dat is echt heel fors. Ook zitten er veel Zeeuwse clubs bij, waardoor we flink meer kilometers moeten rijden. En als je zo vaak naar Zeeland moet... Dat voelt niet als een derby."

Waarom weekendvoetbal?

Teams die op zaterdag of zondag spelen in de tweede en derde klasse worden vanaf dit seizoen waar nodig samen in één competitie ingedeeld. In de tweede divisie tot en met de eerste klasse gebeurde dit al. Afname zondagteams

Volgens de KNVB is het noodzakelijk omdat het aantal zondagteams de afgelopen twaalf jaar met ongeveer zevenhonderd is afgenomen. "Daardoor houden we op zondag op sommige plekken te weinig teams over om aantrekkelijke competities samen te stellen, met gelijkwaardige wedstrijden tegen clubs uit de regio", verklaart de voetbalbond op haar website. Kort geding

Dit nieuws zorgde voor ophef en leidde zelfs tot een kort geding tussen een aantal voetbalclubs uit heel Nederland en de KNVB. RKVV Erp was er één van. "Onze cultuur is zondagvoetbal en bij andere clubs is dat zaterdagvoetbal. Dat is een wereld van verschil", zei voorzitter Toon Kerkhof eerder.

'Biedt ook nieuwe kansen'

Milheezer Boys is actief in de vierde klasse en blijft gewoon op zondag spelen. Toch was de indeling voor hen ook een verrassing: op twee teams na zijn alle tegenstanders Limburgs. "Zonde", vindt voorzitter Janko Akkers. "Wedstrijden tegen ploegen uit de buurt trekken vaak veel publiek, wat leuk is voor de sfeer langs het veld en in de kantine." Toch kijken de Milheezenaren ook uit naar het nieuwe seizoen. "Het biedt ook nieuwe kansen en inzichten, omdat je tegen ploegen speelt die je nog niet kent." Geen echte derby's meer

Ook ASV'33 uit Aarle-Rixtel mist de derby's in de derde klasse. Wedstrijden tegen clubs uit naastgelegen dorpen, zoals Sparta'25 en VV Mariahout, ontbreken dit seizoen. "We zijn er niet zo blij mee", zegt Pierre Driessen van de club. "We hadden gedacht een mooie competitie te krijgen met derby's. Er zitten een paar clubs uit de buurt tussen maar de rest is allemaal in Limburg. Vorig jaar konden we in de vierde klasse in principe overal met de fiets naartoe. Maar het is niet anders." Andere planning

VV Cuijk heeft de KNVB gevraagd om hun uitwedstrijden op zaterdagavond te plannen. "Dan blijven de gevolgen voor ons en de zondagclubs minimaal. Misschien is dat ook een uitkomst in andere eerste, tweede en derde klassen, waarbij de verhouding zaterdag en zondag niet in balans is."