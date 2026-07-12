Deze Brabanders kamperen dicht bij huis: 'Onze ideale vakantie'

De zomervakantie is begonnen. Waar de een het liefst zo ver mogelijk weggaat, blijft de ander graag zo dicht mogelijk bij huis. Waarom zou je eigenlijk ook naar het buitenland gaan, als onze eigen provincie zoveel moois te bieden heeft?

Uren in de file op de Route du Soleil en slenteren door steden bomvol zwetende toeristen: Jeroen van Kemenade en Brenda Bogaerts moeten er niet aan denken. Zij staan dit jaar al voor de negende keer op camping De Paal in Bergeijk, twintig minuten van hun woonplaats Reusel vandaan. Krijg je wel een vakantiegevoel als je zo dicht bij huis bent? "Zeker", vindt Brenda. "Zodra je hier door de poort rijdt, voelt het als vakantie. Hier binnen heb je niet het idee dat je dicht bij huis bent." Altijd iets te doen

Het fijne aan hun vaste adres vinden Jeroen en Brenda dat er altijd iets te doen is voor hun dochters Zana (9) en Nyla (6). Met zeshonderd plaatsen is De Paal dan ook een grote camping. "Je hebt alles: speeltuinen, zwembaden, theater. Ze vinden het hier superleuk", zegt Brenda.

"Als de kinderen vakantie hebben, hebben wij het ook. Zeker nu ze oud genoeg zijn om zelf de hort op te gaan. Ze kennen de weg hier. Als de deur 's ochtends open gaat, vliegen ze de speeltuin in, dan komen ze weer terug met een nieuw vriendinnetje. Of als ze even rust willen, komen ze hier kleuren. En ze zijn overal in de buurt. Het is de ideale vakantie voor ons." Een leuk extraatje van kamperen in eigen omgeving, is dat de verjaardag van Nyla volgende week gewoon door kan gaan. "De hele familie kan langskomen", lacht Jeroen. "We zetten hangtafels neer en hangen slingers op. Dan is het hier gewoon feest."

Roy en Bianca van Son op de camping in Oosterhout (foto: Omroep Brabant).