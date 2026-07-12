Kermisdorp Het Laar in Tilburg bijna vol: 'Het past allemaal maar net'
Kermisdorp Het Laar in Tilburg loopt vol met caravans van exploitanten van de Tilburgse Kermis. Een plekje vinden is zondagochtend een flinke puzzel. "Het past allemaal maar net", zegt snoepkraamhouder Rob Stakenburg.
In het kermisdorp overnachten kermisexploitanten die een kraam of attractie op de Tilburgse Kermis hebben. Die kermis start vrijdag. Mensen genieten zondagochtend nog even van het weer in een campingstoel of vullen een opblaaszwembad voor verkoeling. Later op de dag moeten sommigen nog aan de bak op kermissen in de regio.
Later het terrein op
Kermisexploitanten moesten dit jaar langer wachten voordat ze het terrein op konden. Pas zaterdag mochten ze hun caravans en vrachtwagens neerzetten, terwijl dat in voorgaande jaren al op donderdag mogelijk was.
Dit is opgeschoven om opstoppingen in het verkeer te voorkomen, zo staat in de evaluatie van de Tilburgse Kermis van 2025. Ondernemers in de buurt hadden daar op een doordeweekse dag overlast van en klaagden over lange files.
Een van de exploitanten baalt wel van die verschuiving. Andere jaren reed hij na de kermis in Best met zijn caravan rechtstreeks naar Het Laar. Dat kon nu dus niet. Hij moest zijn caravan twee nachten op een andere plek stallen.
Voor Rob Stakenburg is het wringen om zijn caravan goed neer te zetten. "Het zou eigenlijk wat groter moeten zijn. Dan heb je wat meer rust bij aankomst", zegt hij als zijn caravan net staat.
'Chaos'
Dat herkent Wesley Smit, eigenaar van drie snoepkramen. "Het was gister een grote chaos geweest", zegt hij. "Het lijkt of er elk jaar een stukje van het terrein af gaat. En de kermis wordt steeds groter."
Exploitant Colin Buwalda heeft zelf acht attracties op de kermis en regelt het een en ander op het kermisdorp. "In drie uurtjes had iedereen een plekje gevonden." Volgens hem is er plek voor 400 units op Het Laar, waarvan het grootste gedeelte zaterdag al stond. "Zo'n tien procent komt maandag en dinsdag nog binnendruppelen", vertelt hij.
Geprop of niet, de exploitanten hebben in ieder geval zin in de Tilburgse Kermis. Volgens hen echt een speciale. "De kermis van Nederland. Tilburg is een echte kermisstad", zegt Wesley. Colin vindt: "Je moet het gewoon meemaken."
Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.