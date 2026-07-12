Kermisdorp Het Laar in Tilburg snel volgelopen: 'Past maar net'

Kermisdorp Het Laar in Tilburg loopt vol met caravans van exploitanten van de Tilburgse Kermis. Een plekje vinden is zondagochtend een flinke puzzel. "Het past allemaal maar net", zegt snoepkraamhouder Rob Stakenburg.

In het kermisdorp overnachten kermisexploitanten die een kraam of attractie op de Tilburgse Kermis hebben. Die kermis start vrijdag. Mensen genieten zondagochtend nog even van het weer in een campingstoel of vullen een opblaaszwembad voor verkoeling. Later op de dag moeten sommigen nog aan de bak op kermissen in de regio. Later het terrein op

Kermisexploitanten moesten dit jaar langer wachten voordat ze het terrein op konden. Pas zaterdag mochten ze hun caravans en vrachtwagens neerzetten, terwijl dat in voorgaande jaren al op donderdag mogelijk was. Dit is opgeschoven om opstoppingen in het verkeer te voorkomen, zo staat in de evaluatie van de Tilburgse Kermis van 2025. Ondernemers in de buurt hadden daar op een doordeweekse dag overlast van en klaagden over lange files.