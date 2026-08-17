Joep zou fulltime influencer kunnen zijn, maar blijft werken met ouderen

Hij danst in een incontinentieluier op zijn social media kanalen. Broeder Joep uit Helmond heeft de afgelopen jaren heel wat volgers gekregen op Instagram (200 duizend) en TikTok (ruim 100 duizend). De verzorgende van Vitalis laat op zijn kanalen ook het 'ruwe' leven zien in de ouderenzorg, en neemt daarbij geen blad voor de mond. Vandaag in onze zomerserie over bijzondere mensen: broeder Joep van Stiphout uit Helmond.

Joep kreeg heel wat comments op het dansje in de incontinentieluier. "Ik had hem overigens gewoon over mijn kleding heengetrokken", zegt hij. "Maar ik kreeg toen ook wel negatieve comments. Mensen vonden het respectloos. Maar ik wil juist laten zien dat het heel normaal is om een inco te dragen en dat je je daar niet voor hoeft te schamen. Ik kreeg ook comments van mensen die er eentje dragen en die het juist fijn vonden dat we er ook een grapje over konden maken."

Joep heeft inmiddels een dikke huid ontwikkeld tegen haatcomments. "Die zijn er gewoon altijd. Mensen kennen me gewoon helemaal niet. Ik laat mijn humeur echt niet meer bepalen door ene Anja uit Amsterdam, die negatief doet." Hij knijpt lachend in zijn armen, die vol staan met tatoeages. "Ik heb zelfs over mijn dikke huid heen getatoeëerd."

Broeder Joep werkt op een afdeling voor ouderen met dementie bij Vitalis in Eindhoven. Hij draait ochtend- en avonddiensten. "Nachtdiensten niet", lacht hij. "Dat past echt niet bij mijn ritme." Hij begon een aantal jaren geleden met social media. Na corona namen zijn kanalen op Instagram en TikTok een hoge vlucht. "Ik kan er wel mijn geld mee verdienen nu", zegt hij. "Mensen vragen me wel eens of ik het dan fulltime ga doen. Dat zou kunnen. Maar dan ben ik gewoon Joep, een influencer. En niet meer broeder Joep."

Joep snelt met zijn karretje vol incontinentieluiers door de gangen. "Normaal gesproken loop ik nog veel sneller." Op de afdeling van Joep wonen 28 mensen, en vier zorgmedewerkers hebben dienst. "We hebben een goede bezetting vandaag."

Joep praat op zijn social media volop over de werkdruk in de ouderenzorg, maar hij wil ook graag de goede kanten van de zorg laten zien en hoopt dat jongeren voor het vak kiezen. "Ik heb reacties gehad van mensen die zeiden dat ze dankzij mij de opleiding zijn begonnen."

Zelf vindt Joep dat er soms een verkeerd beeld bestaat over de ouderenzorg. "Iedereen denkt dat het vooral billen wassen is", zegt hij. "Maar dat is echt niet zo. Er komen zoveel dingen bij kijken." De bewoners komen overigens niet zomaar in beeld bij Joep: veel ouderen zijn kwetsbaar en kunnen zelf geen toestemming meer geven.

Ook komen moeilijke momenten voorbij op de kanalen van Joep. Als bewoners ziek worden of overlijden, praat Joep daarover. "Vroeger vond men het onprofessioneel dat je als zorgmedewerker ook moest huilen", zegt Joep. "Maar alle mensen zijn anders. Bij mij kan er echt wel een traantje vloeien bij zoiets. Overigens huil ik nooit voor de camera. Maar ik praat er wel over. Dat moet gewoon kunnen."