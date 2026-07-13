Jeugdvriend Taghi jarenlang cel in voor rol bij liquidatie in Steenbergen

Een jeugdvriend van Ridouan Taghi, de 47-jarige Jaouad W., is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar en acht maanden voor onder meer een liquidatie in Steenbergen. De zaak van de liquidatie van Rinus Moerer in Steenbergen was jaren onopgelost.

Jaouad W. stond terecht voor vijf onderwereldmoorden tussen 2011 en 2014. Voor twee van de vijf liquidaties is hij veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat W. medeplichtig is geweest aan de moord op de 22-jarige Mohammed Alarasi. Hij werd op 20 januari 2014 in Amersfoort doodgeschoten. En ook is W. volgens de rechter medeplichtig geweest aan de moord op de 68-jarige Rinus Moerer in Steenbergen in 2014, door voorwerk te doen.

De rechtbank sprak W. vrij van de moorden op Jaap Zillig (53) en Pieter Vos (47) uit Wijk en Aalburg; zij werden op 23 december 2011 op een parkeerplaats bij een hotel in Houten geliquideerd. Ook volgde er vrijspraak voor betrokkenheid bij de moord op Samir Jabli (38), die op 1 december in Amersfoort werd geliquideerd.

Gedeeltelijk vrijgesproken

Het Openbaar Ministerie had een levenslange celstraf geëist. W. staat te boek als een jeugdvriend en vertrouweling van Ridouan Taghi; volgens het Openbaar Ministerie is hij een onmisbare schakel geweest in diens moordorganisatie.

De rechtbank sprak W. gedeeltelijk vrij. Ook moest de rechtbank rekening houden met een eerder aan W. opgelegde celstraf in een aanverwant onderzoek. De straf kwam daarom lager uit.

Wat gaat er om in het hoofd van een moordenaar? Waarom nam een ontvoerder de beslissing iemand tegen haar wil mee te nemen? Koen Wijn praat in de podcast 'Misdaad Uitgelegd - In de rechtbank' met onze misdaadverslaggevers over hun rechtbankwerk.