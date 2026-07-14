Zijn vader pleegde een brute roofmoord: 'Maar hij bleef ook mijn vader'

"Er werd nooit over gepraat, ik heb in een boekje moeten lezen wat mijn vader had gedaan." Dat zegt Frans van Orsouw (72) uit Oss. Hij is de zoon van Frans van Orsouw, bijgenaamd 'Den Olie', die in mei 1934 met drie andere Ossenaren een brute roofmoord pleegde in Oijen. Een moord die uitgebreid aan bod komt in de Omroep Brabant-podcast 'Moord aan de Dijk', die in april verscheen en zeker in de regio Oss veel losmaakt.

Frans van Orsouw was één van de eersten die reageerde: "Ik snap als geen ander dat het erg is wat er allemaal gebeurd is, maar ben toch ook trots op wat mijn vader ons heeft meegegeven. Ik hield van hem en hij van mij. Hij heeft hard gewerkt voor zijn grote gezin en deed alles wat in zijn vermogen lag om er voor ons te zijn. Dat wou ik jullie even laten weten." Golf van reacties na lancering podcast

In de weken na de lancering van de podcast regent het berichtjes. Een mevrouw uit Rosmalen laat weten dat de gebroeders Toon en Piet Verhoeven, die slachtoffer werden van de roofmoord, broers van haar overgrootvader waren. "De podcast bracht me letterlijk terug in de tijd van mijn voorvader, mijn geliefde opa die zelf ook geen makkelijke start kende." Beluister hieronder de podcast of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

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Ook aan het Benedeneind in Oijen, waar de moord plaatsvond, is te merken dat de podcast veel beluisterd wordt. Fietsers stappen af en proberen aan de hand van de beschrijvingen die ze gehoord hebben de locatie te vinden waar 'het' gebeurde. Twijfelend kijken ze vanaf de dijk naar beneden. Op de plek waar het boerderijtje stond, is nu een boomgaard.

Het graspaadje naar de plek waar de boerderij stond (foto: Maarten Kortlever).

Dan wijst iemand naar het pad van de dijk af, dat vroeger naar de boerderij liep en waar Toon en Piet talloze malen op en neer zijn gesloft. Dit moet het zijn. Het pad is het enige dat echt nog herinnert aan hun bestaan. Want na de overval, waarbij Toon om het leven kwam, werd het boerderijtje afgebroken. Piet verhuisde naar het bejaardenhuis van de Zusters van Liefde in het dorp.