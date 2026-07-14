Zijn vader pleegde een brute roofmoord: 'Maar hij bleef ook mijn vader'
"Er werd nooit over gepraat, ik heb in een boekje moeten lezen wat mijn vader had gedaan." Dat zegt Frans van Orsouw (72) uit Oss. Hij is de zoon van Frans van Orsouw, bijgenaamd 'Den Olie', die in mei 1934 met drie andere Ossenaren een brute roofmoord pleegde in Oijen. Een moord die uitgebreid aan bod komt in de Omroep Brabant-podcast 'Moord aan de Dijk', die in april verscheen en zeker in de regio Oss veel losmaakt.
Frans van Orsouw was één van de eersten die reageerde: "Ik snap als geen ander dat het erg is wat er allemaal gebeurd is, maar ben toch ook trots op wat mijn vader ons heeft meegegeven. Ik hield van hem en hij van mij. Hij heeft hard gewerkt voor zijn grote gezin en deed alles wat in zijn vermogen lag om er voor ons te zijn. Dat wou ik jullie even laten weten."
Golf van reacties na lancering podcast
In de weken na de lancering van de podcast regent het berichtjes. Een mevrouw uit Rosmalen laat weten dat de gebroeders Toon en Piet Verhoeven, die slachtoffer werden van de roofmoord, broers van haar overgrootvader waren. "De podcast bracht me letterlijk terug in de tijd van mijn voorvader, mijn geliefde opa die zelf ook geen makkelijke start kende."
Beluister hieronder de podcast of zoek hem op in je favoriete podcast-app.
Ook aan het Benedeneind in Oijen, waar de moord plaatsvond, is te merken dat de podcast veel beluisterd wordt. Fietsers stappen af en proberen aan de hand van de beschrijvingen die ze gehoord hebben de locatie te vinden waar 'het' gebeurde. Twijfelend kijken ze vanaf de dijk naar beneden. Op de plek waar het boerderijtje stond, is nu een boomgaard.
Dan wijst iemand naar het pad van de dijk af, dat vroeger naar de boerderij liep en waar Toon en Piet talloze malen op en neer zijn gesloft. Dit moet het zijn. Het pad is het enige dat echt nog herinnert aan hun bestaan. Want na de overval, waarbij Toon om het leven kwam, werd het boerderijtje afgebroken. Piet verhuisde naar het bejaardenhuis van de Zusters van Liefde in het dorp.
Bende van Oss kreeg zware straffen
De moord op de broers Verhoeven zou het laatste grote misdrijf van de Bende van Oss zijn. Justitie zette alles op alles om aan de golf misdrijven in Oss en de wijde omgeving een einde te maken. In 1935 werden ongeveer 70 Ossenaren veroordeeld tot in totaal meer dan 300 jaar gevangenisstraf.
'Den Olie' werd tot 10 jaar veroordeeld voor de roofmoord en kwam tegen het einde van de oorlog vrij. Hij trouwde een 17 jaar jongere vrouw en stichtte een gezin, maar het was armoe troef. Veel kansen had een ongeschoolde ex-gedetineerde niet. Zoon Frans werd geboren in 1953 en vertelt hoe hij met de vijf andere kinderen in 'de geut', een ijskoude bijkeuken, sliep.
Armoede, hard werken en kleine misstappen
Zijn vader was een harde werker. Hij deed alles voor zijn gezin, maar bleef ook een man die de randjes opzocht. Frans: "Hij had altijd een jute zak achter op de fiets. Als hij dan door de polder fietste en hij zag een veld spitskolen, dan nam hij er een paar mee. Dan hadden we weer iets te eten." Grote misstappen maakte 'Den Olie', die in 1977 op 67-jarige leeftijd overleed, niet meer.
De jonge Frans van Orsouw lijkt in één ding op zijn vader: "Hij was niet bang, en ik ook niet." Maar zijn levenspad was totaal anders. Hij werd succesvol ondernemer en woont nu in een ruime vrijstaande bungalow aan de rand van Oss. Zijn vader heeft niet kunnen delen in zijn succes. Frans: "Maar je mag gerust weten, in mijn leven heb ik vaak even naar boven gekeken, en dan wist ik dat hij trots zou zijn."
Het uitgebreide verhaal van Frans van Orsouw over zijn vader ‘Den Olie’ verschijnt in september in een bonusaflevering van de podcast 'Moord aan de Dijk'.