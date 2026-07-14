Kan een draagmoeder de droom van Max en Michael in vervulling laten gaan?

Het is een diepe wens van Michael Bennenbroek en Max Gruijters uit Someren. Een kindje. Maar het zoeken naar een draagmoeder is vaak een moeilijke tocht. Het echtpaar is al drie jaar op zoek naar een vrouw die dit voor ze mogelijk kan maken. En een nieuwe wet gaat niet veel verlichting brengen. “Je kunt ook voor adoptie kiezen of pleegouder zijn”, zegt Max. “Maar je zoekt ook naar iets van jezelf in je kind.”

Michael is brandweerman en Max is advocaat in het familierecht. Acht jaar geleden kwamen ze elkaar tegen. Michael was gescheiden en had een zoontje. “Tijdens het huwelijk besefte ik dat ik op mannen viel. Ik wist dat ik niet kon doen alsof, dan zou ik niet gelukkig worden.” Het uit de kast komen tijdens zijn huwelijk was een heftig moment. Nu deelt het echtpaar het ouderschap met Michael’s ex-vrouw. Voor Max was het ook een overgang toen hij Michael ontmoette. “Ik was jong. Ineens had ik een partner en een kind. En werd ik stiefvader.” Nu zijn Michael en Max gelukkig getrouwd en hangen vrolijke familiefoto’s aan de muur in de keuken. Maar toch mist er iets. “Een kind dat er altijd is en ook helemaal van ons is”, zegt Michael. “We dachten pas later aan het draagmoederschap. In eerste instantie had ik daar nog helemaal niet bij stil gestaan."

"Als ik wat jonger was geweest, had ik jullie geholpen."

Het zoeken naar een draagmoeder valt niet mee. De tafel bij Max en Michael ligt bezaaid met folders en boekjes over het draagmoederschap. Het echtpaar krijgt advies van bijvoorbeeld de stichtingen Zwanger voor een Ander en Meer dan Gewenst.

Ze laten een uitgebreide vragenlijst zien. “Hier kun je het allemaal over hebben met een draagmoeder”, zegt Michael. “Je moet veel praten met elkaar en met heel veel verschillende factoren rekening houden. En flexibel zijn. Je kunt heel goede afspraken maken, maar emoties kunnen veranderen.”

Max en Michael op hun trouwdag (Foto: via Max Gruijters)

Steun in de familie is zo’n belangrijke voorwaarde. Michael en Max hebben dat. Ook hun zoontje vindt het leuk. “We hebben mensen die zeggen, als ik wat jonger was geweest, had ik jullie geholpen”, zegt Max. Maar voor een draagmoeder is die steun net zo belangrijk. “We waren een keertje vergevorderd in gesprek met een draagmoeder”, zegt Michael. “Zij wilde zelf geen kinderen”, zegt Max. “Maar ze wilde de bevalling meemaken, de oerkracht daarvan, zei ze.” Helaas had ze onvoldoende steun van haar familie en dus werd er vanaf gezien.

"We staan er positief in dat we iemand gaan vinden."

Het kind heeft het recht om te weten wie de moeder is. In een nieuwe wet waar de Tweede Kamer in oktober over spreekt, wordt dat recht nog verder versterkt. “We willen graag dat de moeder onderdeel is van het leven van het kindje”, zegt Michael. “We willen volledig open zijn”, zegt Max. “We zien haar als een heel bijzondere tante”, zegt Michael. Maar bemiddeling voor een draagmoeder mag niet. Er is geen plek waar Michael en Max terechtkunnen om in contact te komen met een draagmoeder. “Als je op een normale manier kinderen kunt krijgen, staat niemand erbij stil”, zegt Michael. “Mensen zetten zeven kinderen op de wereld, soms worden kinderen uit huis geplaatst. Bij ons komt de Raad van de Kinderbescherming eerst controleren of we wel goede ouders kunnen zijn.” De zoektocht van Michael en Max gaat door. “We staan er positief in dat we iemand vinden”, zegt Max. “En als het niet lukt, kunnen we in ieder geval zeggen, dat we het hebben geprobeerd.” Twee papa's, twee mama's en twee kindjes. De Brabantse Anna en Janneke zijn een stel en delen een vriendschap met Marvin en Luc, ook een stel. Beide koppels hebben een kinderwens. Ze komen samen tot een bijzonder besluit. De dames worden zwanger van het herenkoppel. Eén baby houden ze zelf, het andere kindje gaat gedragen worden voor de mannen. Na de zwangerschap zullen zij dat kindje houden. In de podcast 'Met de beste bedoelingen' volgen we het hele proces en vertellen we dit bijzondere en inspirerende verhaal.