Bart (40) wilde ruzie sussen maar kreeg klappen: 'Wil dat ze gepakt worden'

Bart Wils (40) uit Cromvoirt wilde zaterdag tijdens Pulling Cromvoirt een ruzie sussen, maar werd vrijwel meteen bewusteloos geslagen. Terwijl hij op de grond lag, zou hij ook meerdere keren zijn geschopt. Bart liep onder meer een gebroken oogkas op en is nu op zoek naar getuigen die hebben gezien wat er gebeurd is.

"Ik werd wakker bij de EHBO-post", vertelt Bart. Van de aanval zelf kan hij zich nauwelijks iets herinneren. "Ik weet alleen dat mijn broer een aanvaring had. Ik had mijn verhaal nog niet eens af en kreeg meteen de volle laag." Pulling Cromvoirt is een trekkertrekevenement in het dorp. Bart was daar zaterdagmiddag samen met zijn broer naartoe gegaan. Volgens zijn vrouw Rowan hadden de twee een gezellige dag, totdat Barts broer onenigheid kreeg met een groep jonge mannen.

"Ze sloegen me het licht uit de ogen."

Waar die ruzie over ging, weet Bart ook niet. Barts broer werd meteen geslagen nadat hij zijn naam noemde. Hij probeerde daarna weg te komen. Bart liep naar de groep toe om de situatie te kalmeren.

"Ik wilde alleen maar zeggen dat we allemaal wat bier op hadden en dat we het gezellig wilden houden", vertelt Bart. "Maar voordat ik de kans kreeg, sloegen ze me het licht uit de ogen." Terwijl hij op de grond lag, kreeg hij nog een paar trappen. Bart werd opgevangen bij de EHBO-post. Hij heeft een gebroken oogkas en zijn gezicht is nog flink gezwollen. Ook ziet hij voorlopig maar door één oog. "Mijn oog zit dicht en mijn gezicht is verdoofd", zegt hij. Maandag bezocht hij een kaakchirurg. Door de zwelling is nog niet duidelijk of een operatie nodig is. Mogelijk moeten er platen in zijn gezicht worden geplaatst.

"Ik wil dat die jongens worden gepakt"

Volgens Bart ging het om een groep van zes of zeven jongeren van rond de twintig jaar. Ze hebben inmiddels op basis van foto's een vermoeden wie Bart heeft geslagen, maar weten nog niet zeker wie er allemaal bij betrokken waren. Zijn vrouw Rowan plaatste daarom een getuigenoproep op Facebook. Die is inmiddels ongeveer driehonderd keer gedeeld. Het stel hoopt mensen te spreken die de mishandeling hebben gezien of beelden hebben gemaakt. "Ik wil dat die jongens worden gepakt", zegt Bart. Bart zegt geschrokken te zijn van het geweld. "Ik ben geen kleine jongen, ik ben een stevige vent. Je probeert als volwassen man van veertig iets rustig te sussen en dan gebeurt dit. Waar doe je het dan nog voor?" Donderdag kan Bart aangifte doen bij de politie.

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