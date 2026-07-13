Avontuur van Lewis Holtby bij NAC na één seizoen voorbij
NAC Breda en Lewis Holtby gaan per direct uit elkaar. De Bredase club en de 35-jarige voetballer hebben in onderling overleg besloten het lopende contract te ontbinden. Holtby had zelf aangegeven dat hij zijn contract voortijdig wilde beëindigen.
Volgens NAC is het besluit genomen na meerdere persoonlijke gesprekken tussen Holtby en de clubleiding. Beide partijen spraken de afgelopen dagen over de toekomst en kwamen tot de conclusie dat een onmiddellijke beëindiging van de samenwerking de beste oplossing was. Waarom Holtby weg wil bij de club, is niet duidelijk.
Holtby bedankt club en supporters
Holtby bedankt de club, zijn ploeggenoten, de medewerkers en de supporters voor zijn tijd in Breda. “Ik ben enorm dankbaar dat ik het shirt van NAC heb mogen dragen. Vanaf de eerste dag heb ik mij welkom gevoeld binnen de club en in de stad”, zegt hij op de website van NAC.
Ook de sfeer in het Rat Verlegh Stadion maakte indruk op hem. “De passie van de supporters en de sfeer in het stadion zijn werkelijk uniek en zullen mij altijd bijblijven. Het was een eer om deel uit te maken van deze bijzondere club.”
NAC bedankt Holtby
Technisch directeur Peter Maas zegt de wens van Holtby te respecteren. “Wij bedanken Lewis voor zijn inzet, professionaliteit en voetballende bijdrage aan onze club. Wij wensen hem veel succes en alle goeds voor de toekomst.”
Holtby kwam voorafgaand aan het seizoen 2025/2026 naar NAC. Tijdens zijn eerste thuiswedstrijd was hij meteen belangrijk: in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard maakte hij een doelpunt en gaf hij een assist.
In totaal speelde Holtby dertig wedstrijden in de Eredivisie voor NAC. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij vijf assists.