Avontuur van Lewis Holtby bij NAC na één seizoen voorbij

NAC Breda en Lewis Holtby gaan per direct uit elkaar. De Bredase club en de 35-jarige voetballer hebben in onderling overleg besloten het lopende contract te ontbinden. Holtby had zelf aangegeven dat hij zijn contract voortijdig wilde beëindigen.

Volgens NAC is het besluit genomen na meerdere persoonlijke gesprekken tussen Holtby en de clubleiding. Beide partijen spraken de afgelopen dagen over de toekomst en kwamen tot de conclusie dat een onmiddellijke beëindiging van de samenwerking de beste oplossing was. Waarom Holtby weg wil bij de club, is niet duidelijk. Holtby bedankt club en supporters

Holtby bedankt de club, zijn ploeggenoten, de medewerkers en de supporters voor zijn tijd in Breda. “Ik ben enorm dankbaar dat ik het shirt van NAC heb mogen dragen. Vanaf de eerste dag heb ik mij welkom gevoeld binnen de club en in de stad”, zegt hij op de website van NAC.