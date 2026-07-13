Verminking PSV-supporter (16) door vuurwerk: politie deelt beelden

De politie is nog altijd op zoek naar een man die betrokken zou zijn geweest bij het afsteken van zwaar vuurwerk tijdens de kampioensviering van PSV in Eindhoven. Bij dat incident raakte een 16-jarige supporter ernstig gewond aan zijn hand.

Het slachtoffer was op 7 april aanwezig bij de festiviteiten in het centrum van Eindhoven, meldt Opsporing Verzocht . Toen hij een voorwerp van de grond wilde oprapen omdat hij dacht dat het een fakkel was, ontplofte het in zijn hand. Het bleek te gaan om zwaar vuurwerk.

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Ernstig letsel

De gevolgen waren groot. De jongen verloor twee vingertoppen, terwijl ook de pees van zijn duim losscheurde. Daarnaast raakte een slagader onherstelbaar beschadigd en lag zijn handpalm helemaal open.

De politie hield al eerder een verdachte aan, maar is nog op zoek naar een tweede man. De man droeg vermoedelijk een zwart T-shirt met daaronder een PSV-shirt.

Bewust risico genomen

Volgens de politie namen de verdachten bewust het risico dat er gewonden zouden vallen door zwaar vuurwerk af te steken in een grote menigte.

Mensen die weten wie de gezochte man is, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.