Jongen (16) verliest vingertoppen door vuurwerk, politie zoekt verdachten

De politie is op zoek naar twee mannen die bij de huldiging van PSV zwaar vuurwerk afstaken waardoor een 16-jarige jongen uit Breda zwaargewond raakte. De jongen raapte het vuurwerk op waarna het ontplofte.

De jongen verloor bij het ongeval op De Markt in Eindhoven twee vingertoppen en heeft mogelijk blijvende gehoorschade, zo meldt de politie in een bericht op Instagram.

Volgens de politie is op camerabeelden te zien hoe twee verdachten betrokken zij bij het afsteken van het vuurwerk. De twee mannen zouden het vuurwerk kort daarvoor hebben aangestoken en weggegooid. "Nadat het slachtoffer gewond raakte, verlaten zij de locatie zonder hulp te bieden."

Het tweetal krijgt één week de tijd om zichzelf te melden. "Als ze dat niet doen, worden de beelden herkenbaar gepubliceerd", aldus de politie. De politie roept de verdachten op om zich te melden en vraagt zich ook af wie de twee vrouwen zijn die bij ze waren.

Bij het kampioensfeest in april dit jaar klonk rond vijf uur in de middag een enorme knal. Een PSV-supporter vertelde later hoe hij de jongen aantrof na het ongeval. “Er stond een jong manneke, hij zwaaide met z’n hand en het bloed stroomde er van alle kanten uit.” Hij stapte op de jongen af en bood hem hulp aan.