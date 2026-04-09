Jongen zwaargewond door vuurwerk huldiging PSV: 'Nog naar vingers gezocht'

Een 17-jarige Bredanaar is dinsdag op de Markt in Eindhoven tijdens het kampioensfeest van PSV zwaargewond geraakt door vuurwerk. De jongen had vuurwerk opgeraapt dat vervolgens in zijn hand is ontploft. Een man uit Eindhoven hoorde dinsdagmiddag rond vijf uur een harde knal en zag vervolgens het slachtoffer staan. "Ik zag wel dat er drie vingers ontbraken. Daar hebben ze ook nog naar gezocht.”

Een woordvoerder van de familie laat aan Omroep Brabant weten dat de jongen momenteel in het ziekenhuis ligt. Hij mist bij zijn wijsvinger een topje en ook een kootje van zijn middelvinger. Zijn duim raakte ook beschadigd maar is gered door operaties.

'Er klonk een gigantische knal'

Ook onze verslaggever hoorde dinsdag iets na vijf uur een enorme explosie op de Markt. Het zorgde voor een grote schrikreactie bij feestvierders in de omliggende straten. De verslaggever kon het plein niet op, omdat het vol was. Een aantal bezoekers dat ook aan de hekken stond, zag het gebeuren en gaf aan dat er een slachtoffer was bij wie 'zijn hand eraf lag'. Ze hadden het over een 'cobra-achtig stuk vuurwerk'.

Een man* stond als trouwe PSV-supporter op het moment van de huldiging samen met zijn kinderen op de Markt in Eindhoven om het kampioenschap te vieren. Hij stond op drie meter afstand met z’n rug ernaartoe. Er klonk een gigantische knal waarop hij zich omdraaide. “Er stond een jong manneke, hij zwaaide met z’n hand en het bloed stroomde er van alle kanten uit.”

Hij stapte op de jongen af om hulp te bieden en ook de beveiliging en de EHBO waren er volgens hem binnen een minuut bij: “Het ging allemaal heel vlug, ik zag wel dat er drie vingers ontbraken. Daar hebben ze ook nog naar gezocht.” Dat bleek achteraf dus mee te vallen.

Hoe het slachtoffer precies aan het vuurwerk kwam en of hij het zelf aanstak weet de man niet.