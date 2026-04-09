Jongen zwaargewond door vuurwerk huldiging PSV: 'Nog naar vingers gezocht'
Een 17-jarige Bredanaar is dinsdag op de Markt in Eindhoven tijdens het kampioensfeest van PSV zwaargewond geraakt door vuurwerk. De jongen had vuurwerk opgeraapt dat vervolgens in zijn hand is ontploft. Een man uit Eindhoven hoorde dinsdagmiddag rond vijf uur een harde knal en zag vervolgens het slachtoffer staan. "Ik zag wel dat er drie vingers ontbraken. Daar hebben ze ook nog naar gezocht.”
Een woordvoerder van de familie laat aan Omroep Brabant weten dat de jongen momenteel in het ziekenhuis ligt. Hij mist bij zijn wijsvinger een topje en ook een kootje van zijn middelvinger. Zijn duim raakte ook beschadigd maar is gered door operaties.
'Er klonk een gigantische knal'
Ook onze verslaggever hoorde dinsdag iets na vijf uur een enorme explosie op de Markt. Het zorgde voor een grote schrikreactie bij feestvierders in de omliggende straten. De verslaggever kon het plein niet op, omdat het vol was. Een aantal bezoekers dat ook aan de hekken stond, zag het gebeuren en gaf aan dat er een slachtoffer was bij wie 'zijn hand eraf lag'. Ze hadden het over een 'cobra-achtig stuk vuurwerk'.
Een man* stond als trouwe PSV-supporter op het moment van de huldiging samen met zijn kinderen op de Markt in Eindhoven om het kampioenschap te vieren. Hij stond op drie meter afstand met z’n rug ernaartoe. Er klonk een gigantische knal waarop hij zich omdraaide. “Er stond een jong manneke, hij zwaaide met z’n hand en het bloed stroomde er van alle kanten uit.”
Hij stapte op de jongen af om hulp te bieden en ook de beveiliging en de EHBO waren er volgens hem binnen een minuut bij: “Het ging allemaal heel vlug, ik zag wel dat er drie vingers ontbraken. Daar hebben ze ook nog naar gezocht.” Dat bleek achteraf dus mee te vallen.
Hoe het slachtoffer precies aan het vuurwerk kwam en of hij het zelf aanstak weet de man niet.
Vuurwerk door de jongen opgeraapt
De gemeente Eindhoven laat in een reactie weten dat het vuurwerk door iemand anders op de grond is gegooid en vervolgens door de jongen is opgeraapt.
Het slachtoffer is door medewerkers van de lokale EHBO-post meegenomen. “Ze hebben zijn hand meteen afgedekt en hem meegenomen naar de Heuvelgalerie. Hij had ook een vriendje bij zich, om hem heb ik me nog even bekommerd", zegt de man.
Zijn eigen kinderen hebben gelukkig niet gezien wat er is gebeurd, vertelt hij verder: “Ze waren op het moment van de knal net even wat drinken halen gelukkig. Ik heb m’n maat gelijk gevraagd om ze mee te nemen naar een andere plek.”
Gemeente Eindhoven bevestigt vuurwerkgewonde
De gemeente Eindhoven meldde woensdag dat er bij de huldiging 93 mensen gewond waren geraakt. "Het ging om (lichte) eerstegraads brandwonden die bij de EHBO-posten waren gemeld, niemand hoefde naar het ziekenhuis", aldus een woordvoerder van de gemeente.
Na navraag van Omroep Brabant laat de gemeente Eindhoven donderdag weten dat er wél iemand gewond is geraakt en dat het slachtoffer 'naar alle waarschijnlijkheid blijvend lichamelijk letsel heeft op meerdere delen van het lichaam'.
Dat dit niet eerder door de gemeente naar buiten is gebracht, wijt de woordvoerder aan een administratieve fout. "Bij de oorspronkelijke registratie door de hulpdiensten is dit incident niet als vuurwerk-gerelateerd aangemerkt. Daardoor was het incident niet als zodanig bij de organisatie, politie en de gemeente bekend." Ze doelt hiermee op het 'incident' waarvan de man getuige was.
Volgens de gemeente is door de politie aan het slachtoffer gevraagd om aangifte te doen.
Vuurwerk- en tassenverbod
Het is de vraag hoe het vuurwerk op de Markt terecht kon komen. De gemeente Eindhoven voerde dit jaar een vuurwerkverbod en een tassenverbod in bij de huldiging van PSV. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem nam dat besluit nadat vorig jaar tientallen mensen gewond raakten door afgestoken vuurwerk en fakkels.
Iedereen die dinsdag het Stadhuisplein of de Markt op wilde, werd bij de ingang gefouilleerd. Tassen (van groot tot klein) werden ingenomen en dat gold ook voor vuurwerk. Toch werd al eerder duidelijk dat er honderden fakkels en andere stukken vuurwerk werden afgestoken op de pleinen.
Ook op een andere plek in het centrum ging het mis. Op de Rechtestraat (zie foto hierboven) werd in de menigte een pot vuurwerk aangestoken. Die viel om en schoot recht de menigte in. Dat leidde tot paniek en een man raakte lichtgewond aan zijn been.
Vorig jaar gaf de gemeente Eindhoven toe dat er bij de huldiging te weinig beveiligers waren om op vuurwerk te controleren. Er waren zelfs supporters die hele tassen vol vuurwerk meenamen naar het Stadhuisplein.
*De naam van de man is bij de redactie bekend maar hij wordt liever niet met zijn naam genoemd.